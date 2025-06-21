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Как проверить размер своей пенсии онлайн — видеоинструкция

19:39, 21 июня 2025
Проверить размер пенсии можно на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда.
Как проверить размер своей пенсии онлайн — видеоинструкция
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Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области напомнило, как узнать размер своей пенсии.

Отмечается, что проверить размер пенсии можно онлайн — на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Раздел «Моя пенсия» предоставляет пользователям доступ к детальной информации о их пенсии: вид пенсии, ее размер, история начислений, изменения в выплатах, срок, на который назначена пенсия. Также есть возможность просмотреть распоряжения о назначении/перерасчете пенсии и электронное пенсионное дело (отсканированные документы, касающиеся пенсии).

Как проверить размер пенсии онлайн:

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