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Як перевірити розмір своєї пенсії онлайн — відеоінструкція

19:39, 21 червня 2025
Перевірити розмір пенсії можна на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду.
Як перевірити розмір своєї пенсії онлайн — відеоінструкція
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Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області нагадало, як дізнатися розмір своєї пенсії.

Зазначається, що перевірити розмір пенсії можна онлайн — на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України. 

Розділ «Моя пенсія» надає користувачам доступ до детальної інформації про їхню пенсію: вид пенсії, її розмір, історію нарахувань, зміни у виплатах, строк, на який призначена пенсія. Також є можливість переглянути розпорядження про призначення/перерахунок пенсії та електронну пенсійну справу (відскановані документи, які стосуються пенсії).

Як перевірити розмір пенсії онлайн:

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