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Пенсійний фонд пояснив, хто може вийти на пенсію в 55 років

17:51, 21 червня 2025
Пенсія в 55 років – це можливо, але доступна вона не для всіх.
Пенсійний фонд пояснив, хто може вийти на пенсію в 55 років
Фото: kadrovik.isu.net.ua
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Головне управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області пояснило, чи може особа вийти на пенсію не в 60 років, а раніше, якщо пропрацювала 10 років у шкідливих умовах.

У відомстві підкреслили, що нявність стажу роботи у шкідливих умовах тривалістю 10 років та страхового стажу не менше 25 років дає право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах за Списком № 2 (Список № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників на роботах із шкідливими і важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах) після досягнення 55-річного віку.

Підтвердження права на пільгове пенсійне забезпечення здійснюється на підставі записів у трудовій книжці та уточнюючих довідок, які видають підприємства, установи, організації або їх правонаступники (п. 20 Порядку підтвердження наявного стажу роботи для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.1993 № 637).

«У довідці має бути вказано: періоди роботи, що зараховуються до спеціального стажу; професія або посада; характер виконуваної роботи; розділ, підрозділ, пункт, найменування списків або їх номери, куди включається цей період роботи; первинні документи за час виконання роботи, на підставі яких видана така довідка», - додали у ПФ

Необхідність надання довідки, що уточнює характер виконуваної роботи, зумовлена, зокрема, тим, що у трудовій книжці відсутня інформація про зайнятість протягом повного робочого дня у шкідливих та важких умовах праці.

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