У Києві прорвало трубу на Борщагівській — дорогу залило окропом, відео

Пошкодження тепломережі наразі локалізували.

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В суботу, 21 червня, у Києві на вулиці Борщагівський стався прорив труби. Внаслідок цього проїжджу частину дороги залило окропом, а рух транспорту ускладнено. Про це повідомила пресслужба столичної поліції.

«До уваги учасників дорожнього руху! У зв'язку з проривом труб тепломережі на вулиці Борщагівській рух транспорту ускладнений в напрямку бульвару Вацлава Гавела. На місці патрульні здійснюють регулювання дорожнього руху, а відповідні служби проводять ремонтні роботи. Врахуйте цю інформацію під час планування маршруту своєї поїздки!», – заявили у поліції.

Згодом у Київтеплоенерго повідомили, що локалізували пошкодження тепломережі.

«Сьогодні, близько 14:30 поблизу Політехнічного університету на вул. Борщагівській сталось пошкодження тепломережі з витоком води на проїжджу частину дороги. Наразі пошкодження локалізовано, виток теплоносія зупинено», - йдеться у заяві.

Також там додали, що ремонтні роботи проведуть у максимально стислі терміни та відновлять послугу гарячого теплопостачання.

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