В Киеве прорвало трубу на Борщаговской — дорогу залило кипятком, видео

Повреждение теплосети на данный момент локализовано.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В субботу, 21 июня, в Киеве на улице Борщаговской произошел прорыв трубы. В результате проезжую часть залило кипятком, а движение транспорта оказалось затруднено. Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.

«Вниманию участников дорожного движения! В связи с прорывом труб теплосети на улице Борщаговской движение транспорта затруднено в направлении бульвара Вацлава Гавела. На месте патрульные регулируют дорожное движение, а соответствующие службы проводят ремонтные работы. Учтите эту информацию при планировании своего маршрута!», — заявили в полиции.

Позже в «Киевтеплоэнерго» сообщили, что повреждение теплосети локализовано.

«Сегодня около 14:30 возле Политехнического университета на ул. Борщаговской произошло повреждение теплосети с вытеканием воды на проезжую часть. В настоящее время повреждение локализовано, утечка теплоносителя остановлена», — говорится в заявлении.

Также добавили, что ремонтные работы будут проведены в максимально сжатые сроки и услуга горячего водоснабжения будет восстановлена.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.