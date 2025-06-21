Белорусского оппозиционера Сергея Тихановского освободили из тюрьмы — видео

Сергей Тихановский уже покинул Беларусь.

Фото: suspilne.media

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В субботу, 21 июня, в Беларуси освободили из тюрьмы оппозиционера Сергея Тихановского. Об этом сообщило издание «Наша Ніва».

В издании подчеркивают, что это стало возможным после визита спецпредставителя США по вопросам Украины Кита Келлога в Минск.

Бывший политзаключенный уже покинул территорию Беларуси.

Также из тюрьмы освободили доцента Минского государственного лингвистического университета Наталью Дулину.

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