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Зеленский рассказал о производстве нового оружия против «Шахедов»

17:33, 21 июня 2025
Владимир Зеленский сообщил, что на данный момент мобильные огневые группы уже почти не полагаются на пулеметы, а работают с другим оружием.
Зеленский рассказал о производстве нового оружия против «Шахедов»
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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинские силы противовоздушной обороны для уничтожения «Шахедов» все реже используют пулеметы, и их активно заменяют перехватчиками. Об этом он заявил во время брифинга.

«Что касается «Шахедов» — мы работаем над этим вопросом. Примерно треть из них сбивают мобильные огневые группы. Они уже почти не полагаются на пулеметы. Они работают с другим оружием. Мы начали использовать перехватчики», — подчеркнул Президент.

Глава государства отметил, что Украина уже длительное время работала над этой разработкой.

«Четыре компании в Украине производят эти изделия. Из четырех компаний две — очень успешно. Сегодня во время атаки десятки российских дронов были сбиты перехватчиками. Мы уже не говорим об единичных случаях. Мы понимаем, что это наш инструмент, и он точно работает», — подчеркнул Глава государства.

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Владимир Зеленский шахеды

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