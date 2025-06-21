Зеленський розповів про виробництво нової зброї проти «Шахедів»

Володимир Зеленський повідомив, що наразі мобільні вогневі групи вже майже не покладаються на кулемети, а працюють з іншою зброєю.

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Президент України Володимир Зеленський повідомив, що українські протиповітряні сили оборони для знищення «Шахедів» дедалі рідше покладаються на кулемети і їх активно заміняють перехоплювачами. Про це він сказав під час брифінгу.

«Що стосується «Шахедів» - ми працюємо над цим питанням. Приблизно третину від Шахедів збивають мобільні вогневі групи. Вони вже майже не покладаються на кулемети. Вони працюють з іншою зброєю. Ми почали використовувати перехоплювачі», - підкреслив Президент.

Глава держави зазначив, що Україна вже тривалий час працювала над даною розробкою.

«Чотири компанії в Україні виробляють ці вироби. З чотирьох компаній дві дуже успішно. Сьогодні під час атаки десятки російських дронів були збиті перехоплювачами. Ми говоримо вже не про одиниці. Ми розуміємо, що це наш інструмент і він точно працює», - наголосив Глава держави.

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