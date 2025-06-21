Міністерство юстиції України відкрило сторінку у TikTok

У відомстві підкреслили, що Мін’юст — це не лише про законодавчі норми та процедури.

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Міністерство юстиції України повідомило про відкриття офіційної сторінки в соцмережі TikTok.

«Ми відкрили офіційну сторінку у ТікТок, аби бути ще ближчими до громадян і говорити про важливе просто, сучасно та доступно», - заявили у Мін’юсті.

Вибір TikTok пояснили наступним чином: «Бо тут — мільйони українців, зокрема молодь, яка прагне розуміти свої права, знати, як працюють закони та орієнтуватися у правових питаннях без зайвої бюрократії».

Там також підкреслили, що Мін’юст — це не лише про законодавчі норми та процедури.

«Це і про людей, які щодня допомагають у важливих життєвих моментах: від реєстрації народження — до укладання шлюбу, від захисту прав — до виконання рішень суду. На нашій сторінці ми будемо розвінчувати міфи про юстицію, давати юридичні поради, а також показувати бекстейджі з роботи наших структур», - додали у відомстві.

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