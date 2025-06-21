Министерство юстиции Украины открыло страницу в TikTok

В ведомстве подчеркнули, что Минюст — это не только про законодательные нормы и процедуры.

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Министерство юстиции Украины сообщило об открытии официальной страницы в социальной сети TikTok.

«Мы открыли официальную страницу в ТикТоке, чтобы быть еще ближе к гражданам и говорить о важном просто, современно и доступно», — заявили в Минюсте.

Выбор TikTok объяснили следующим образом: «Потому что здесь — миллионы украинцев, в том числе молодежь, которая стремится понимать свои права, знать, как работают законы, и ориентироваться в правовых вопросах без лишней бюрократии».

Там также подчеркнули, что Минюст — это не только про законодательные нормы и процедуры.

«Это и про людей, которые ежедневно помогают в важных жизненных моментах: от регистрации рождения — до заключения брака, от защиты прав — до исполнения решений суда. На нашей странице мы будем развенчивать мифы о юстиции, давать юридические советы, а также показывать бэкстейджи из работы наших структур», — добавили в ведомстве.

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