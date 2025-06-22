В ГНС объяснили, облагается ли НДФЛ компенсация уплаченного турсбора командированному работнику

Если работодатель компенсирует работнику туристический сбор, уплаченный за найм жилья во время командировки в пределах Украины, такая сумма считается дополнительным благом и включается в налогооблагаемый доход работника с удержанием налога на доходы физических лиц.

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Налоговая служба в Запорожской области разъясняет, подлежит ли налогообложению НДФЛ компенсация уплаченного туристического сбора командированному работнику.

Порядок взимания туристического сбора определен ст. 268 НКУ, согласно пп. 268.2.1 которого плательщиками туристического сбора являются граждане Украины, иностранцы, а также лица без гражданства, прибывающие на территорию административно-территориальной единицы, на которой действует решение сельского, поселкового, городского совета и временно размещающиеся в местах проживания (ночевки), определенных пп. 268.5.1 НКУ.

В то же время лица, определенные в пп. «в» пп. 14.1.213 НКУ, а именно резиденты — физические лица, имеющие место жительства в Украине и прибывшие в командировку, не являются плательщиками туристического сбора (пп. «б» пп. 268.2.2 НКУ).

Подтверждением пребывания такого лица в командировке согласно п. 1 раздела II Инструкции о служебных командировках в пределах Украины и за границу, утвержденной приказом Минфина от 13.03.1998 №59, является приказ (распоряжение) руководителя этого предприятия или его заместителя (направление в командировку госслужащего осуществляется руководителем государственной службы), в котором указываются цель выезда, задание (в случае необходимости), пункт назначения (город или города назначения, другие населенные пункты, наименование предприятия, учреждения или организации, куда направляется работник), срок (дата выбытия в командировку и дата прибытия из командировки), источник финансового обеспечения расходов на командировку, а также в случае необходимости другие ключевые моменты (вид транспорта, информация о дополнительных ограничениях по суммам и целям использования средств, предоставленных на командировку, если такие установлены руководителем и др.), после утверждения сметы расходов. В случае направления работника предприятия в служебную командировку по приглашению подается его копия и при наличии программа мероприятий.

Налогообложение доходов физических лиц регулируется разделом IV НКУ, согласно пп. 165.1.11 которого в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход плательщика налога не включаются, в частности, средства, полученные плательщиком налога на командировку или под отчет и рассчитанные согласно п. 170.9 НКУ.

Согласно второму абзацу пп. «а» пп. 170.9.1 НКУ не считается доходом плательщика налога — физического лица, находящегося в трудовых отношениях со своим работодателем или являющегося членом руководящих органов предприятий, учреждений, организаций, сумма возмещенных ему в установленном законодательством порядке расходов на командировку в пределах фактических затрат, а именно: на проезд (в том числе перевозка багажа, бронирование транспортных билетов) как к месту командировки и обратно, так и по месту командировки (в том числе на арендованном транспорте), оплату стоимости проживания в гостиницах (мотелях), а также включенных в такие счета расходов на питание или бытовые услуги (стирка, чистка, ремонт и глажка одежды, обуви или белья), на наем других жилых помещений, оплату телефонных разговоров, оформление заграничных паспортов, разрешений на въезд (виз), обязательное страхование, другие документально оформленные расходы, связанные с правилами въезда и пребывания в месте командировки, в том числе любые сборы и налоги, подлежащие уплате в связи с осуществлением таких расходов.

Указанные во втором абзаце пп. «а» пп. 170.9.1 НКУ расходы не являются объектом налогообложения налогом на доходы физических лиц только при наличии подтверждающих документов, удостоверяющих стоимость таких расходов.

Любые командировочные расходы не включаются в налогооблагаемый доход плательщика налога при наличии документов, подтверждающих связь такой командировки с хозяйственной деятельностью работодателя/направляющей стороны.

Инструкция №59 является основным документом, регулирующим командировки работников органов государственной власти, предприятий, учреждений и организаций, полностью или частично финансируемых за счет бюджетных средств. При этом другие предприятия и организации могут использовать Инструкцию №59 как вспомогательный (справочный) документ.

Согласно п. 5 раздела II Инструкции №59 предприятие при наличии подтверждающих документов возмещает в пределах предельных сумм расходов на наем жилого помещения, утвержденных постановлением КМУ от 02.02.2011 №98 «О суммах и составе расходов на командировки государственных служащих, а также других лиц, направляемых в командировки предприятиями, учреждениями и организациями, полностью или частично содержащимися (финансируемыми) за счет бюджетных средств», расходы командированным работникам на наем жилого помещения из расчета стоимости одного места в гостинице (мотеле), другом жилом помещении за каждые сутки такого проживания с учетом включенных в счета на оплату стоимости проживания расходов на пользование телефоном (кроме расходов на служебные телефонные разговоры), холодильником, телевизором и других расходов.

Расходы на наем жилого помещения за время вынужденной остановки в пути, подтвержденные соответствующими документами, возмещаются в порядке и размерах, предусмотренных п. 5 раздела II Инструкции №59.

Расходы, превышающие предельные суммы расходов на наем жилого помещения, возмещаются с разрешения руководителя согласно подтверждающим документам. Указанные расходы не являются излишне потраченными средствами.

Согласно п. 8 раздела II Инструкции №59 командированному работнику сверх установленных сумм компенсации расходов в связи с командировкой возмещаются также расходы на уплату налога на добавленную стоимость, в частности, за наем жилого помещения согласно подтверждающим документам в оригинале.

Кроме того, в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход плательщика налога включается доход, полученный плательщиком налога как дополнительное благо (кроме случаев, предусмотренных ст. 165 НКУ), в частности, в виде суммы денежного возмещения любых расходов плательщика налога, кроме тех, которые подлежат обязательному возмещению согласно закону за счет бюджета или освобождаются от налогообложения согласно разделу IV НКУ.

Учитывая изложенное, в случае если юридическое лицо (работодатель) осуществляет возмещение суммы сбора, уплаченного физическим лицом (работником) во время командировки в пределах Украины за наем жилого помещения, то сумма такой компенсации включается в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход такого работника как дополнительное благо и облагается налогом на доходы физических лиц на общих основаниях.

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