Білоруського опозиціонера Сергія Тихановського звільнили з в’язниці — відео

Сергій Тихановський вже покинув Білорусь.

Фото: suspilne.media

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У суботу, 21 червня, у Білорусі звільнили з в'язниці опозиціонера Сергія Тихановського. Про це повідомило видання «Наша Ніва».

У віданні підкреслюють, що це стало можливим після візиту спецпредставника США з питань України Кіта Келлога до Мінська.

Колишній політв'язень вже покинув Білорусь.

Також з тюрми звільнили доцентку Мінського державного лінгвістичного інституту Наталю Дуліну.

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