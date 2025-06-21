Білоруського опозиціонера Сергія Тихановського звільнили з в’язниці — відео

У суботу, 21 червня, у Білорусі звільнили з в'язниці опозиціонера Сергія Тихановського. Про це повідомило видання «Наша Ніва».
У віданні підкреслюють, що це стало можливим після візиту спецпредставника США з питань України Кіта Келлога до Мінська.
Колишній політв'язень вже покинув Білорусь.
Також з тюрми звільнили доцентку Мінського державного лінгвістичного інституту Наталю Дуліну.
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