Пенсионный фонд объяснил, кто может выйти на пенсию в 55 лет

Пенсия в 55 лет — это возможно, но доступна она не для всех.

Фото: kadrovik.isu.net.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Черновицкой области разъяснило, может ли человек выйти на пенсию не в 60 лет, а раньше, если он проработал 10 лет во вредных условиях.

В ведомстве подчеркнули, что наличие стажа работы во вредных условиях продолжительностью 10 лет и страхового стажа не менее 25 лет дает право на назначение пенсии по возрасту на льготных условиях по Списку № 2 (Список № 2 производств, работ, профессий, должностей и показателей на работах с вредными и тяжелыми условиями труда, занятость на которых в течение полного рабочего дня дает право на пенсию по возрасту на льготных условиях) после достижения 55-летнего возраста.

Подтверждение права на льготное пенсионное обеспечение осуществляется на основании записей в трудовой книжке и уточняющих справок, которые выдают предприятия, учреждения, организации или их правопреемники (п. 20 Порядка подтверждения имеющегося стажа работы для назначения пенсий при отсутствии трудовой книжки или соответствующих записей в ней, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 12.08.1993 № 637).

«В справке должно быть указано: периоды работы, засчитываемые в специальный стаж; профессия или должность; характер выполняемой работы; раздел, подраздел, пункт, наименование списков или их номера, в которые включается данный период работы; первичные документы за время выполнения работы, на основании которых выдана такая справка», — добавили в ПФ.

Необходимость предоставления справки, уточняющей характер выполняемой работы, обусловлена, в частности, тем, что в трудовой книжке отсутствует информация о занятости в течение полного рабочего дня во вредных и тяжелых условиях труда.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.