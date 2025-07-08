«Відкрийте докази провини! Я не буду за вас працювати», – колишнього голову Приморського райсуду Одеси вирішили звільнити за критику прокурорів і неетичну поведінку

Суддю Сергія Кічмаренка звинуватили у порушенні принципу змагальності та неетичній поведінці у судовому процесі.

Джерело фото: 368.media

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Перша дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя 7 липня 2025 року запропонувала звільнити голову Приморського райсуду міста Одеси у 2006-2024 роках Сергія Кічмаренка.

Також суддю відсторонено від здійснення правосуддя до остаточного рішення Вищої ради правосуддя у його дисциплінарній справі.

Розгляд дисциплінарної справи стосовно Сергія Кічмаренка тривав більше року – дисциплінарна палата ВРП відкрила справу ще 24 червня 2024 року.

Підставою для відкриття дисциплінарної справи стала скарга Одеської обласної прокуратури.

Невдоволення прокуратури викликали дії судді у кримінальній справі по обвинуваченню сімох громадян у привласненні, розтраті майна та заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем (кримінальне провадження було зареєстроване ще у березні 2014 року).

Мова йде про незавершене будівництво глибоководного випуску стічних вод міста Одеси від станції біологічного очищення «Північна» в море, відомого також як об’єкт «Глибоководний випуск».

Вартість проекту будівництва, затвердженого ще у 2010 році, складала більше 585 млн. гривень, але підприємство, яке зобов’язалося виконати необхідні роботи, погодилося виконати їх майже за 575,5 млн. гривень, тобто дещо дешевше.

Сімох осіб, які працювали на різних посадах в приватних та державних підприємствах, дотичних до реалізації проекту, слідство звинувачувало у привласненні коштів та завищенні вартості робіт.

У ЗМІ зазначена історія отримала назву «схема Тарпана» - мова йде про дії колишнього одеського підприємця та політика Руслана Тарпана по заволодінню більше ніж 244 млн. гривень, які були виділені для реалізації проекту. Наразі Руслан Тарпан перебуває у міжнародному розшуку, а його майно вже передано до АРМА.

Однак 29 грудня 2023 року колегія суддів (головуючий – Сергій Кічмаренко) виправдала усіх сімох обвинувачених у зв’язку з недоведеністю їх вини.

Одеська обласна прокуратура зазначила, що під час розгляду кримінальної справи Сергій Кічмаренко допустив порушення принципу змагальності процесу, а також зневажливо відносився до прокурорів, які підтримували державне обвинувачення у судовому процесі.

Також, на думку прокуратури, зі сторони суду фактично відбувалося затягування розгляду справи – судовий процес тривав з 2019 року по 2023 рік. За час судового процесу не відбулося 35 судових засідань – 15 з вини суду, 13 засідань зірвалися з вини захисту та 7 засідань не відбулися через неприбуття прокурорів.

Прокуратура у своїй скарзі звернула увагу на наступні вислови Сергія Кічмаренка на адресу прокурорів під час судових засідань:

«Ви звинувачуєте людей незрозуміло у чому»

«Люди повинні захищатися!»

«Відкрийте докази провини! Я не буду за вас працювати. Я чую від вас тільки загальні слова»

«Заявіть самовідвід!»

«Це злочин не підтримувати обвинувачення! Ви не приходите в засідання вже не в перший раз. Чекаю графік відкриття вами доказів»

«Це все ваші догадки»

«Вони що, повинні без прибутку працювати? Вони виграли тендер, щоб мати прибуток»

«Відкрийте КПК, почитайте як вирішуються клопотання»

«Відмовтеся тоді від обвинувачення!».

Під час розгляду дисциплінарної справи Сергій Кічмаренко свою поведінку пояснив непрофесіональними діями сторони обвинувачення у перші роки судового процесу – прокурори зволікали з наданням доказів у справі та багато розповідали про другорядні нюанси справи.

Крім того, на думку судді, сторона обвинувачення вела проти нього інформаційну війну, оскільки матеріали кримінального провадження час від часу з’являлися у ЗМІ та в соціальних мережах з критичними коментарями.

Втім член Вищої ради правосуддя Тетяна Бондаренко звернула увагу, що вимоги, які Сергій Кічмаренко висував до прокурорів, були дещо дивними.

«А чому ви взагалі щось вимагали від прокурорів? Ну не подають вони ті або інші докази, але це ж їх проблема, а не суду. Ви просто могли надати оцінку позиції прокуратури в нарадчій кімнаті Для чого ви втягнулися в ці дискусії з прокурорами?» - зазначила Тетяна Бондаренко.

«Вони два роки зачитували клопотання, не відкриваючи докази. Така поведінка є недопустимою. Це порушення права громадян на захист, оскільки обвинувачені повинні знати, в чому їх звинувачують», - розповів суддя членам ВРП.

Також на підтримку судді колектив суддів Приморського райсуду міста Одеси надіслав до ВРП лист з проханням не застосовувати до екс-голови суду найбільш суворе дисциплінарне стягнення.

Однак дисциплінарна палата ВРП у підсумку вирішила покарати суддю по-максимуму.

Член Вищої ради правосуддя Микола Мороз запропонував притягнути Сергія Кічмаренка до дисциплінарного стягнення саме у виді звільнення з посади.

При цьому секретар Першої дисциплінарної палати ВРП Алла Котелевець запропонувала альтернативний вид стягнення – відсторонення на два місяця від здійснення правосуддя з позбавленням права на отримання доплат до посадового окладу судді з обов’язковим направленням до Національної школи суддів для проходження курсу підвищення кваліфікації за програмою «процесуальні та методичні аспекти судового допиту» та з подальшим кваліфікаційним оцінювання для підтвердження здатності здійснення правосуддя.

Однак більшість голосів – два, отримала саме пропозиція Миколи Мороза. За звільнення Сергія Кічмаренка проголосували члени ВРП Юлія Бокова та Тетяна Бондаренко.

Втім остаточну крапку у дисциплінарній справі судді поставить все ж Вища рада правосуддя у пленарному складі.

Автор В’ячеслав Хрипун

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.