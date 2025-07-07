Трамп відкладе підвищення тарифів для країн ЄС до 1 серпня

Речниця Білого дому Каролін Лівітт повідомила, що указ Дональда Трампа відкладе початок дії тарифів для більшості країн із 9 липня до 1 серпня.

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Президент США Дональд Трамп підпише виконавчий указ про відтермінування дії тарифів для ЄС до 1 серпня. Про це повідомило ClashReport з посиланням на Білий дім.

У свою чергу речниця Білого дому Каролін Лівітт повідомила, що указ Трампа, який він має підписати у понеділок, відкладе початок дії тарифів для більшості країн із 9 липня до 1 серпня.

Лівітт сказала, що ще 12 країн отримають листи від президента з новими тарифними ставками у відповідь у понеділок. Інші листи будуть надіслані найближчими днями, додала вона.

«Ці країни продовжують переговори зі Сполученими Штатами. Ми побачили багато позитивних подій у правильному напрямку», - сказав Лівітт.

Нагадаємо, у квітні Трамп оголосив паузу на 90 днів по тарифах для усіх країн, крім Китаю.

Раніше апеляційний суд США підтримав тарифи Трампа проти Китаю та ЄС.

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