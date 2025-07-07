Ударами по ТЦК Росія хоче зірвати мобілізацію, – речник командування Сухопутних військ Саранцев

Начальник управління комунікацій командування Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев вважає, що Росія, атакуючи об'єкти ТЦК, хоче знищити дані військовозобов'язаних, що може затримати або зупинити мобілізацію. Про це він сказав в ефірі телеканалу «Київ24».
Він також підкреслив, що окрім зриву мобілізації, ворог намагається посіяти страх і зневіру серед населення.
Саранцев додав, що багато центрів комплектування розташовані у густонаселених районах з розвиненою інфраструктурою. Російські удари, за його словами, можуть стати причиною відмови цивільних відвідувати ТЦК.
«Страх і зневіра змусить людей не звертатися до ТЦК навіть за основними послугами чи для укладання контрактів з армією», – зауважив військовий.
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