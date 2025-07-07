Ударами по ТЦК Россия хочет сорвать мобилизацию, – спикер командования Сухопутных войск Саранцев

Начальник управления коммуникаций командования Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев считает, что Россия, атакуя объекты ТЦК, хочет уничтожить данные военнообязанных, что может задержать или остановить мобилизацию. Об этом он сказал в эфире телеканала «Киев24».
Он также подчеркнул, что помимо срыва мобилизации, враг пытается посеять страх и уныние среди населения.
Саранцев добавил, что многие центры комплектования расположены в густонаселенных районах с развитой инфраструктурой. Российские удары, по его словам, могут стать причиной отказа гражданских посещать ТЦК.
«Страх и уныние заставит людей не обращаться в ТЦК даже за основными услугами или для заключения контрактов с армией», – отметил военный.
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