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Ударами по ТЦК Россия хочет сорвать мобилизацию, – спикер командования Сухопутных войск Саранцев

20:42, 7 июля 2025
Виталий Саранцев подчеркнул, что помимо срыва мобилизации, враг пытается посеять страх и уныние среди населения.
Ударами по ТЦК Россия хочет сорвать мобилизацию, – спикер командования Сухопутных войск Саранцев
Фото: armyinform.com.ua
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Начальник управления коммуникаций командования Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев считает, что Россия, атакуя объекты ТЦК, хочет уничтожить данные военнообязанных, что может задержать или остановить мобилизацию. Об этом он сказал в эфире телеканала «Киев24».

Он также подчеркнул, что помимо срыва мобилизации, враг пытается посеять страх и уныние среди населения.

Саранцев добавил, что многие центры комплектования расположены в густонаселенных районах с развитой инфраструктурой. Российские удары, по его словам, могут стать причиной отказа гражданских посещать ТЦК.

«Страх и уныние заставит людей не обращаться в ТЦК даже за основными услугами или для заключения контрактов с армией», – отметил военный.

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ТЦК мобилизация

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