15 июля начнется квалификационный экзамен для кандидатов на должность судьи местного суда и судей, желающих перевестись — ВККС

Первый этап экзамена – тестирование знаний по истории украинской государственности.

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Высшая квалификационная комиссия судей Украины сообщила, что 15 июля начинает квалификационный экзамен для кандидатов на должность судьи местного суда и судей, изъявивших намерение быть переведенными в другой местный суд. Об этом информирует официальный сайт ВККС.

Первый этап экзамена – тестирование знаний по истории украинской государственности – будет проходить в соответствии с утвержденным графиком, перенос даты и времени тестирования не предусматривается (за исключением военнослужащих).

Участие кандидата, допущенного к экзамену (соответствующему этапу экзамена), в его сдаче является обязательным, неявка на сдачу соответствующего этапа экзамена не препятствует его проведению.

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