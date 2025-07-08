Депутаты предлагают установить в КУоАП порядок проверки документов на право управления военными автомобилями и осмотра водителей на состояние опьянения

В частности, члены правоохранительного комитета предлагают уточнить порядок освидетельствования водителей, управляющих военными транспортными средствами, на состояние опьянения.

Фото: vnedorozhnik.net.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) будет уточнено, что лицо, управляющее военным транспортным средством, несет ответственность по статье 126 КоАП, если оно не предъявило способом, который позволяет должностному лицу военной инспекции безопасности дорожного движения Военной службы правопорядка в ВСУ прочитать и зафиксировать данные, содержащиеся в водительском удостоверении, регистрационном документе на транспортное средство, а также других документах. Соответствующие изменения предусматривает законопроект 13452, который зарегистрировала группа народных депутатов, включая председателя Комитета Сергея Ионушаса.

Также в статье 266 КоАП будет предусмотрено, что освидетельствование лица, управлявшего транспортным средством, на состояние алкогольного, наркотического или иного опьянения либо нахождение под воздействием лекарственных препаратов, проводится должностным лицом военной инспекции безопасности дорожного движения Военной службы правопорядка в отношении лиц, управляющих военным транспортным средством, с использованием специальных технических средств.

Во время проведения освидетельствования должностное лицо военной инспекции безопасности дорожного движения Военной службы правопорядка, в отношении лиц, управляющих военным транспортным средством, применяет технические средства видеозаписи, а в случае невозможности применения таких средств освидетельствование проводится в присутствии двух свидетелей. Материалы видеозаписи обязательно приобщаются к протоколу об административном правонарушении.

В случае несогласия водителя, управлявшего военным транспортным средством, освидетельствование в учреждении здравоохранения и составление заключения по результатам освидетельствования проводится в присутствии должностного лица военной инспекции безопасности дорожного движения Военной службы правопорядка.

Освидетельствование на состояние опьянения военнослужащих, военнообязанных и резервистов во время прохождения сборов будет проводиться в порядке, предусмотренном статьей 266 КоАП.

Напомним, как писала «Судебно-юридическая газета», этот законопроект также предусматривает, чтобы за неповиновение приказу командира (статья 402 УК) военнослужащий мог нести только реальное наказание в виде лишения свободы от 5 до 10 лет. За совершение неповиновения, то есть открытый отказ выполнить приказ начальника, а также иное умышленное неисполнение приказа, нельзя будет назначить более мягкое наказание или наказание с испытательным сроком.

Этим законопроектом также предлагается, чтобы военнослужащих нельзя было освободить от административной ответственности по малозначительности за неосторожное повреждение военного имущества, нарушение правил несения боевого дежурства, распитие алкогольных напитков и другие нарушения, предусмотренные главой 13-Б КоАП.

В целом депутаты предлагают внести изменения в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях, которыми предусмотреть, в частности, следующее:

включение правонарушений , предусмотренных разделом 13-Б КоАП, в перечень таких, к которым не применяется механизм освобождения от административной ответственности из-за малозначительности правонарушения;

, предусмотренных разделом 13-Б КоАП, в перечень таких, к которым не применяется механизм освобождения от административной ответственности из-за малозначительности правонарушения; увеличение сроков наложения административного взыскания за совершение военных административных правонарушений, предусмотренных главой 13-Б КоАП, совершенных в условиях военного положения;

за совершение военных административных правонарушений, предусмотренных главой 13-Б КоАП, совершенных в условиях военного положения; установление административной ответственности за злоупотребление военной должностным лицом властью или служебным положением в условиях военного положения;

в условиях военного положения; предоставление полномочий должностным лицам военной инспекции безопасности дорожного движения Военной службы правопорядка в Вооруженных Силах Украины на составление протоколов об административных правонарушениях по делам, подведомственным судьям местных судов;

в Вооруженных Силах Украины на составление протоколов об административных правонарушениях по делам, подведомственным судьям местных судов; устранение неоднозначного толкования содержания полномочий должностных лиц Военной службы правопорядка по составлению протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 178 и 182 КоАП;

по составлению протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 178 и 182 КоАП; устранение пробелов в диспозиции статьи 266 КоАП относительно проведения освидетельствования на состояние алкогольного, наркотического или иного опьянения либо нахождения под воздействием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции, должностными лицами военной инспекции безопасности дорожного движения Военной службы правопорядка;

относительно проведения освидетельствования на состояние алкогольного, наркотического или иного опьянения либо нахождения под воздействием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции, должностными лицами военной инспекции безопасности дорожного движения Военной службы правопорядка; уточнение оснований проведения освидетельствования на состояние опьянения или нахождения под воздействием лекарственных препаратов, и распространение действия этой статьи на военнообязанных, резервистов во время прохождения сборов, а также военнослужащих других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований и правоохранительных органов специального назначения;

или нахождения под воздействием лекарственных препаратов, и распространение действия этой статьи на военнообязанных, резервистов во время прохождения сборов, а также военнослужащих других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований и правоохранительных органов специального назначения; уточнение перечня органов , которые утверждают перечень учреждений здравоохранения, проводящих освидетельствование на состояние опьянения;

, которые утверждают перечень учреждений здравоохранения, проводящих освидетельствование на состояние опьянения; включение уголовных правонарушений , предусмотренных статьей 402 УК, в перечень деяний, за которые не может быть назначено более мягкое наказание, чем предусмотрено санкцией статьи (санкцией части статьи) Особенной части УК Украины, и за которые не может быть применено освобождение от отбывания наказания с испытанием;

, предусмотренных статьей 402 УК, в перечень деяний, за которые не может быть назначено более мягкое наказание, чем предусмотрено санкцией статьи (санкцией части статьи) Особенной части УК Украины, и за которые не может быть применено освобождение от отбывания наказания с испытанием; увеличение размера уголовного наказания в виде штрафа за неосторожное уничтожение или повреждение военного имущества и уточнение квалифицирующих признаков такого уголовного правонарушения.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.