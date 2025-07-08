Депутаты предлагают установить в КУоАП порядок проверки документов на право управления военными автомобилями и осмотра водителей на состояние опьянения

В Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) будет уточнено, что лицо, управляющее военным транспортным средством, несет ответственность по статье 126 КоАП, если оно не предъявило способом, который позволяет должностному лицу военной инспекции безопасности дорожного движения Военной службы правопорядка в ВСУ прочитать и зафиксировать данные, содержащиеся в водительском удостоверении, регистрационном документе на транспортное средство, а также других документах. Соответствующие изменения предусматривает законопроект 13452, который зарегистрировала группа народных депутатов, включая председателя Комитета Сергея Ионушаса.
Также в статье 266 КоАП будет предусмотрено, что освидетельствование лица, управлявшего транспортным средством, на состояние алкогольного, наркотического или иного опьянения либо нахождение под воздействием лекарственных препаратов, проводится должностным лицом военной инспекции безопасности дорожного движения Военной службы правопорядка в отношении лиц, управляющих военным транспортным средством, с использованием специальных технических средств.
Во время проведения освидетельствования должностное лицо военной инспекции безопасности дорожного движения Военной службы правопорядка, в отношении лиц, управляющих военным транспортным средством, применяет технические средства видеозаписи, а в случае невозможности применения таких средств освидетельствование проводится в присутствии двух свидетелей. Материалы видеозаписи обязательно приобщаются к протоколу об административном правонарушении.
В случае несогласия водителя, управлявшего военным транспортным средством, освидетельствование в учреждении здравоохранения и составление заключения по результатам освидетельствования проводится в присутствии должностного лица военной инспекции безопасности дорожного движения Военной службы правопорядка.
Освидетельствование на состояние опьянения военнослужащих, военнообязанных и резервистов во время прохождения сборов будет проводиться в порядке, предусмотренном статьей 266 КоАП.
Напомним, как писала «Судебно-юридическая газета», этот законопроект также предусматривает, чтобы за неповиновение приказу командира (статья 402 УК) военнослужащий мог нести только реальное наказание в виде лишения свободы от 5 до 10 лет. За совершение неповиновения, то есть открытый отказ выполнить приказ начальника, а также иное умышленное неисполнение приказа, нельзя будет назначить более мягкое наказание или наказание с испытательным сроком.
Этим законопроектом также предлагается, чтобы военнослужащих нельзя было освободить от административной ответственности по малозначительности за неосторожное повреждение военного имущества, нарушение правил несения боевого дежурства, распитие алкогольных напитков и другие нарушения, предусмотренные главой 13-Б КоАП.
В целом депутаты предлагают внести изменения в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях, которыми предусмотреть, в частности, следующее:
Автор: Наталя Мамченко
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