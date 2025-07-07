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В Украине утвердили новые правила перевозки животных в междугородных и международных автобусах

19:56, 7 июля 2025
Новые правила определяют особенности перевозки животных разного размера и веса, а обязательным правилом для всех домашних животных будет наличие ветеринарного документа.
В Украине утвердили новые правила перевозки животных в междугородных и международных автобусах
Фото из открытых источников
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Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», правительство внесло изменения в Правила предоставления услуг пассажирского автомобильного транспорта и в Правила транспортировки животных с целью четкого урегулирования вопросов относительно перевозки домашних животных автомобильным транспортом. Министерство развития общин и территорий Украины раскрыло детали постановления Кабмина № 176.

В ведомстве подчеркивают, что это впервые, когда установлены единые требования относительно условий транспортировки животных в автобусах. Единые правила будут способствовать повышению комфорта пассажиров, безопасности перевозок и соблюдению гуманного обращения с животными.

«До этого времени у нас были нечеткие и неоднозначные нормы, которые определяли, как именно перевозить животных в междугородных и международных автобусах. Это создавало путаницу для пассажиров, водителей и перевозчиков. Новые правила – это шаг к более безопасному, предсказуемому и гуманному транспорту. Они учитывают потребности пассажиров, животных и операторов рынка. И важно – это еще один элемент гармонизации украинских норм с европейскими стандартами», – отметил заместитель Министра развития общин и территорий Сергей Деркач.

Новые правила определяют особенности перевозки животных разного размера и веса. Среди обязательных правил для всех домашних животных – наличие ветеринарного документа.

Мелкие животные (весом до 10 кг) – собаки, коты, декоративные птицы, грызуны – должны перевозиться в специальных контейнерах, клетках или сумках с абсорбирующим дном. Такое животное разрешено разместить на руках, под сиденьем или на отдельном месте при условии выкупа этого места по тарифу взрослого пассажира.

Собаки среднего и крупного размера (10 – 45 кг) перевозятся только в наморднике и на поводке. Пассажир обязан выкупить все соседние места в одном ряду и разместить животное на полу на специальной подстилке. Использование сиденья для размещения животного запрещено. Одновременно в салоне разрешается перевозить не более одного домашнего животного или двух, если их сопровождает один человек.

Собаки весом более 45 кг могут перевозиться только в соответствии с отдельными условиями перевозчика на специально оборудованном транспорте.

Собаки-поводыри сопровождающих лиц с инвалидностью перевозятся бесплатно, без выкупа мест, в наморднике и на коротком поводке – рядом с сопровождаемым лицом.

Отмечается, что решение Правительства вступает в силу после официальной публикации. Утвержденные правила обязательны к исполнению всеми перевозчиками, осуществляющими внутренние и международные автобусные перевозки пассажиров.

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Кабинет Министров Украины животные

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