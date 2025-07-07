Трамп ввел 25% пошлины на товары из Японии и Южной Кореи

Письма о пошлинах были направлены на имена президента Республики Корея и премьера Японии.

Фото: Getty Images

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В понедельник, 7 июля, президент США Дональд Трамп вводит 25% пошлины на товары из Японии и Южной Кореи. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Truth Social.

Письма, в которых он сообщает о своем решении, были направлены на имена президента Республики Корея Ли Чже Мьон и премьера Японии Исиба Сигеру.

«У нас было много лет, чтобы обсудить наши торговые отношения с Японией, и пришли к выводу, что должны отойти от этих длительных и очень устойчивых торговых дефицитов, вызванных тарифной, нетарифной политикой Японии и торговыми барьерами. Наши отношения, к сожалению, были далеки от взаимности», — заявил Трамп.

Он отметил, что с 1 августа 2025 года США вводят общий тариф в 25% на все японские товары, отдельно от других секторальных пошлин. Такая же политика ожидает и Южную Корею. Товары, которые будут транспортироваться транзитом с целью уклонения от пошлин, будут облагаться налогом по полной ставке.

В то же время по словам Трампа, компании из Японии и Южной Кореи смогут избежать пошлин, если перенесут производство на территорию США.

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