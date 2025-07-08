Изменения в закон о госбюджете на 2025 год – какие замечания высказал бюджетный комитет Рады

В частности, замечания вызвало предоставление правительству права самостоятельно сокращать расходы общего фонда по бюджетным программам главных распорядителей средств и увеличивать оборонные расходы с открытием, в случае необходимости, новых бюджетных программ.

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Как писала «Судебно-юридическая газета», бюджетный комитет парламента рекомендовал принять в первом чтении изменения в закон о государственном бюджете на 2025 год. Вместе с тем, профильный комитет высказал ряд замечаний к нему.

В заключении на законопроект комитет указал, что в целом реализация законопроекта 13439 приведет к увеличению государственного долга и дефицита госбюджета и в среднесрочной перспективе к дополнительной нагрузке на бюджет по обслуживанию и погашению долговых обязательств.

В случае принятия законопроекта №13439 предельный объем дефицита государственного бюджета на 2025 год еще больше превысит граничную величину, определенную частью 1 статьи 14 Бюджетного кодекса (не более 3% прогнозного ВВП), а предельный объем государственного долга на 31.12.2025 также будет еще большим, чем граничная величина общего объема государственного долга и гарантированного государством долга на конец текущего бюджетного периода, определенная ч. 2 статьи 18 БК (не выше 60% годового номинального объема ВВП). Но действие этих норм Кодекса приостановлено на 2025 год, и указанное ограничение долга не применяется в случаях введения военного положения.

Согласно отчетным данным Казначейства по итогам января-мая 2025 года, субъектами сектора национальной безопасности и обороны фактически проведены расходы государственного бюджета в объеме 1 399,6 млрд грн, что составляет 54% годового уточненного плана.

При этом, по общему фонду государственного бюджета такие расходы осуществлены в объеме 984,1 млрд грн или 92,5% плана на отчетный период (согласно отчету Казначейства такой плановый показатель составлял 1 064,1 млрд грн) и 50,3% от уточненного годового плана (1 956,5 млрд грн и увеличенного против утвержденного показателя на 2,9 млрд грн за счет выделения по решениям правительства средств из резервного фонда).

Что касается предложенного дополнительного увеличения расходов резервного фонда на 18 млрд грн, то Комитет отметил, что резервный фонд бюджета не может превышать 1% объема расходов общего фонда госбюджета, вместе с тем, это законодательное требование не применяется в условиях военного положения.

Исходя из информации, приведенной в пояснительной записке к законопроекту 13439, основными факторами, которые повлияли на увеличение прогноза доходов государственного бюджета, являются пересмотр Минэкономики отдельных макроэкономических показателей на 2025 год (в частности, среднемесячной зарплаты и прибыли прибыльных предприятий) и рост фактических поступлений по отдельным источникам доходов, в частности по:

налогу и сбору на доходы физических лиц – рост фактической среднемесячной зарплаты наемных работников и увеличение расходов государственного бюджета на денежное обеспечение военнослужащих;

– рост фактической среднемесячной зарплаты наемных работников и увеличение расходов государственного бюджета на денежное обеспечение военнослужащих; налогу на прибыль предприятий – большие прибыли предприятий и поступления налога по результатам его декларирования;

– большие прибыли предприятий и поступления налога по результатам его декларирования; средствам, перечисляемым НБУ в соответствии с Законом о Нацбанке – приведение в соответствие с фактической уплатой НБУ суммы части прибыли до распределения, подлежавшей перечислению в государственный бюджет и утвержденной Советом НБУ;

в соответствии с Законом о Нацбанке – приведение в соответствие с фактической уплатой НБУ суммы части прибыли до распределения, подлежавшей перечислению в государственный бюджет и утвержденной Советом НБУ; части чистой прибыли государственных предприятий и дивидендов , начисленных на акции хозяйственных обществ, в уставных капиталах которых есть государственная собственность;

, начисленных на акции хозяйственных обществ, в уставных капиталах которых есть государственная собственность; акцизному налогу с ввезенных на таможенную территорию Украины подакцизных товаров (продукции);

(продукции); сборам на обязательное государственное пенсионное страхование с отдельных видов хозяйственных операций;

с отдельных видов хозяйственных операций; другим поступлениям – в частности, средства, перечисленные в соответствии с законодательством Фондом гарантирования вкладов физических лиц в государственный бюджет как сумма кредиторских требований к неплатежеспособным банкам и избыточный капитал, рост поступлений административных штрафов и других санкций (на 3 856,9 млн грн).

Что касается предложенных законопроектом №13439 изменений в некоторые текстовые статьи закона, комитет отметил следующее.

По долговым вопросам – возникает вопрос о целесообразности предложенного дополнения статьи 5 Закона частью 2 о разрешении Минфину превышать предельный объем государственного долга на объем привлеченных кредитов, возвращение которых будет осуществляться за счет источников иных, чем государственный бюджет, в т. ч. за счет доходов, полученных от замороженных активов РФ. Речь идет о реализации нового пункта 35-1 раздела VI Кодекса относительно осуществления сделок с условными обязательствами, вследствие которых государству предоставляются такие кредиты в соответствии с Механизмом кредитного сотрудничества для Украины (ULCM) в рамках инициативы стран G7 ERA. Исходя из норм пункта 35-1 раздела VI и пунктов 12-1 и 20 части 1 статьи 2 БК, долговое обязательство и государственный долг по таким кредитам возникнет в случае наступления обстоятельств согласно условиям указанных сделок, при которых кредиторы могут реализовать ограниченное право требовать от государства возврата таких кредитов, при этом КМУ определяет условия указанных сделок, а также необходимость внесения изменений в роспись государственного бюджета относительно корректировки соответствующих показателей доходов, финансирования, предельных объемов дефицита и государственного долга, определенных законом о государственном бюджете.

Вызывает предостережения комитета предложенная новая редакция статьи 18 Закона относительно предоставления права Минфину осуществлять сделки с государственными деривативами и выплаты, связанные с такими сделками, за счет размещения (эмиссии) облигаций внешнего государственного займа для целей таких сделок сверх объемов, установленных приложением №2 к Закону. Прежде всего, в приложении №2 к Закону предусмотрен на 2025 г. общий объем плановых государственных заимствований с разделением на внутренние заимствования и внешние заимствования, но не предусмотрена дальнейшая детализация внутренних и внешних заимствований в разрезе кредиторов, то есть нет планового показателя облигаций внешнего государственного займа, поэтому применение термина «государственные заимствования» в действующей редакции статьи 18 Закона видится более корректным для однозначности толкования и реализации соответствующей нормы. Наряду с тем, согласно пункту 35 раздела VI Кодекса расходы, связанные с осуществлением сделок с государственными деривативами, осуществляются в соответствии с условиями размещения государственных деривативов и/или таких сделок, а также нормативно-правовых актов, которыми утверждены условия размещения государственных деривативов и/или таких сделок, независимо от объема средств, определенных на эту цель в законе о государственном бюджете. Если в указанном законе не определено средств на эту цель, соответствующие расходы по решению КМУ могут осуществляться в пределах бюджетных назначений на обслуживание государственного долга. Кроме того, в предложенной новой редакции статьи 18 Закона (в отличие от действующей редакции этой статьи) нет выражения «как исключение из положений части первой статьи 16 Бюджетного кодекса Украины», хотя нормы этой статьи не согласуются именно с частью 1 статьи 16 БК (согласно которой государственные заимствования осуществляются в пределах, определенных законом о государственном бюджете, с соблюдением предельного объема государственного долга на конец бюджетного периода).

Что касается предложенных изменений в статью 7 Закона об установлении с 1.08.2025 по 31.12.2025 прожиточного минимума для трудоспособных лиц, который применяется для определения должностного оклада прокурора окружной прокуратуры, в размере 2102 гривны, то по этому поводу ГНЭУ в очередной раз отметило об отсутствии по данному вопросу единой государственной политики относительно определения должностных окладов работников государственного сектора, которые получают их из государственного бюджета, следовательно, их определение на основании субъективных факторов приводит к негативному восприятию указанных положений как работниками указанного сектора, что является негативным мотивирующим фактором для них, так и обществом в целом. При этом реализация предложенных изменений не потребует дополнительных расходов государственного бюджета и, как указано в пояснительной записке к законопроекту №13439, будет осуществляться в пределах расходов на оплату труда, предусмотренных для Офиса Генерального прокурора в государственном бюджете на 2025 год, за счет оптимизации размеров отдельных составляющих заработной платы прокуроров.

Что касается предложенных изменений в статью 39 Закона, которые предусматривают уменьшение с 1.08.2025 по 31.12.2025 максимальной величины базы начисления единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование для военнослужащих, полицейских и лиц рядового и начальствующего состава, по мнению ГНЭУ указанное повлияет на наполнение бюджета Пенсионного фонда Украины и может привести к разбалансировке его доходной и расходной части, что, в свою очередь, негативно скажется на уровне социального обеспечения лиц, выплаты которым зависят от средств государственного бюджета (лицам, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы, участникам войны, инвалидам войны и т.п.).

Относительно положений новой статьи 53 о предоставлении Правительству права сокращать расходы общего фонда государственного бюджета и предоставление кредитов из общего фонда государственного бюджета по бюджетным программам главных распорядителей средств государственного бюджета и увеличивать расходы общего фонда государственного бюджета главных распорядителей средств государственного бюджета, относящихся к сектору безопасности и обороны (с открытием в случае необходимости новых бюджетных программ), то по заключению ГНЭУ такой подход может негативно сказаться на эффективности парламентского контроля за государственным бюджетом.

Автор: Наталя Мамченко

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