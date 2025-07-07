Бюджетный комитет Рады согласовал увеличение оборонных расходов на 412 млрд грн

Законопроект об изменениях в госбюджет на 2025 год касается ЕСВ для военнослужащих и полицейских, прожиточного минимума для расчета окладов прокуроров, полномочий Кабмина «перебрасывать» средства на оборону.

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Бюджетный комитет Верховной Рады рекомендовал Верховной Раде принять в первом чтении законопроект №13439 о внесении изменений в закон о Государственном бюджете на 2025 год. Об этом сообщила глава комитета Роксолана Пидласа.

«Предлагается увеличение расходов на оборону на 412,4 млрд грн, из них 215,9 млрд грн – на закупку и производство в Украине оружия и военной техники. Также планируется выделить дополнительные средства на закупку лекарств, поддержку ветеранов и их семей, питание школьников и сеть военных лицеев», – отметила она.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», помимо изменений в суммах финансирования различных органов, законопроект касается ЕСВ для военнослужащих и полицейских, прожиточного минимума для расчета окладов прокуроров, а также расширения полномочий Кабмина «перебрасывать» средства на сектор безопасности и обороны.

Так, закон о Государственном бюджете на 2025 год предлагается дополнить новой статьей 53, которой разрешить Кабмину, как исключение, по результатам месячного отчета о выполнении общего фонда госбюджета, принимать решение об осуществлении в 2025 году сокращения расходов общего фонда государственного бюджета и предоставления кредитов из общего фонда государственного бюджета по бюджетным программам главных распорядителей средств госбюджета и увеличения расходов общего фонда госбюджета главных распорядителей средств из сектора безопасности и обороны – с открытием в случае необходимости новых бюджетных программ.

В статье 5 предлагается разрешить Министерству финансов превышать предельный объем государственного долга на объем привлеченных кредитов (займов) в соответствии с соглашениями с ЕС, иностранными государствами, иностранными финансовыми учреждениями и международными финансовыми организациями, возврат которых будет осуществляться за счет источников иных, чем государственный бюджет Украины, в том числе за счет доходов, полученных от замороженных активов РФ, в соответствии с механизмом кредитного сотрудничества.

В статье 7 – поднять прожиточный минимум для расчета должностных окладов прокуроров с 1 августа 2025 года до 2102 грн (сейчас – 1600 грн). Следовательно, должностной оклад прокурора окружной прокуратуры должен вырасти с 40 тысяч грн до 52,5 тысяч грн.

В статье 24 – установить, что в 2025 году средства, полученные в специальный фонд государственного бюджета за счет платы за лицензии в сфере деятельности по организации и проведению азартных игр и за лицензии на выпуск и проведение лотерей, направляются с 1 августа 2025 года по 31 декабря 2025 года на осуществление мероприятий по закупке специальной техники и оборудования (как исключение из пункта 5-1 ч. 4 статьи 30 Бюджетного кодекса).

Существенные изменения касаются статьи 39 о госбюджете.

Так, сейчас статья 39 устанавливает, что в 2025 году размер максимальной величины базы начисления единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (максимальной суммы дохода застрахованного лица в месяц, на которую начисляется единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование) равен 20 размерам минимальной зарплаты (160 тысяч грн).

Кабмин же предлагает выделить две категории. Так, в случае принятия изменений, такой размер будет равен:

Для максимальной суммы дохода застрахованного лица в месяц (кроме дохода в виде денежного обеспечения, денежных вознаграждений и других выплат военнослужащим, полицейским и лицам рядового и начальствующего состава) – начиная с 1 января 20 размерам минимальной зарплаты (то есть, 160 тысяч грн, как сейчас).

Для максимальной суммы дохода застрахованного лица в месяц в виде денежного обеспечения, денежных вознаграждений и других выплат, начисленных военнослужащим, полицейским и лицам рядового и начальствующего состава:

С 1.01.2025 по 31.07.2025 – 20 размерам «минималки» (то есть, 160 тысяч грн).

А с 1.08.2025 по 31.12.2025 – 15 размерам «минималки» (то есть, 120 тысяч грн).

Следовательно, в итоге, для военнослужащих и полицейских с доходом свыше 120 000 грн это изменение приведет к увеличению их чистого денежного обеспечения во второй половине 2025 года за счет снижения суммы уплачиваемого ЕСВ. Однако оно также может незначительно повлиять на будущие социальные выплаты, хотя для долгосрочных выплат, таких как пенсия, влияние будет относительно небольшим из-за ограниченности периода действия этого изменения.

Также закон о госбюджете предлагается дополнить статьей 50.

В соответствии с ней установить, что в 2025 году средства, полученные в спецфонд Госбюджета согласно статье 11 закона о бюджете, как исключение, направляются в таких пропорциях по таким направлениям:

С 1 января по 31 июля:

45% – Госспецсвязи на осуществление закупки спецтехники и оборудования.

45% – Минстратегпрому на выполнение программ реформ ОПК.

10% – главным распорядителям средств госбюджета, относящимся к сектору обороны и безопасности.

С 1 августа по 31 декабря 2025 года:

45% – Министерству обороны на осуществление закупки спецтехники и оборудования.

45% – Минстратегпрому на выполнение программ реформ ОПК.

10% – главным распорядителям средств госбюджета, относящимся к сектору обороны и безопасности.

Также закон предлагается дополнить ст. 52, по которой установить, что Кабмин может направить Минобороны на закупки техники остаток средств, образованный по состоянию на 1 января 2025 года, источником формирования которого были поступления спецфонда, предусмотренные абз. 1 п. 60 переходных положений БК (то есть, часть налога на доходы физических лиц от налогообложения доходов в виде денежного обеспечения, денежных вознаграждений и других выплат, полученных военнослужащими, полицейскими и лицами рядового и начальствующего состава, уплачиваемого (перечисляемого) согласно Налоговому кодексу на соответствующей территории и относящегося к доходам общего фонда соответствующих местных бюджетов), и не использованные Минстратегпромом.

Кроме того, в законе об особенностях совершения сделок с государственным, гарантированным государством долгом предлагается предусмотреть, что в связи с совершением сделок с гарантированным государством долгом по внешнему кредиту АО «Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины» (привлеченному от Экспортно-импортного банка Китая под государственную гарантию в 2012 году) путем изменения условий долговых обязательств Кабмин имеет право до 1 октября 2025 года принимать решения о временной приостановке осуществления платежей по гарантийным обязательствам государства относительно соответствующих долговых обязательств. Временная приостановка осуществления платежей вводится на срок до совершения такой сделки и изменения условий соответствующего заимствования относительно всех кредиторов.

В цифрах

Законопроект предусматривает увеличение расходов для органов сектора безопасности и обороны на 412,4 млрд грн до конца года.

На какие направления будут направлены средства:

Минобороны – 310,8 млрд грн;

МВД – 84,1 млрд грн;

ГУР Минобороны – 4,5 млрд грн;

Минстратегпром – 4,5 млрд грн;

СБУ – 1,6 млрд грн;

УГО – 0,5 млрд грн;

Госспецсвязь – 64,5 млн гривен.

Также предусмотрено дополнительные 20 млрд грн для резервного фонда на осуществление непредвиденных и неотложных расходов.

Для финансирования ряда других насущных потребностей предусмотрено дополнительно 16,5 млрд грн (для Минцифры, МОН, Минздрава).

Общий объем расходов в предложенных правительством в изменениях к госбюджету-2025 составляет 448,8 млрд грн.

За счет каких источников предлагается обеспечить дополнительные расходы:

1. Увеличение доходной части, в частности за счет перевыполнения плановых показателей доходов в госбюджет – 147,5 млрд грн:

НДФЛ – 56,0 млрд грн;

налог на прибыль предприятий – 23,8 млрд грн;

средства, перечисляемые НБУ – 20,3 млрд грн;

часть чистой прибыли и дивиденды – 15,0 млрд грн;

акциз с ввезенных на таможенную территорию Украины табачных изделий – 8,8 млрд грн;

средства, перечисленные Фондом гарантирования вкладов физических лиц – 7,9 млрд грн;

сбор на обязательное государственное пенсионное страхование с отдельных хозяйственных операций – 4,1 млрд грн;

админштрафы в сфере обеспечения безопасности движения – 2,7 млрд грн;

другие поступления – 8,9 млрд гривен.

2. Экономия расходов – 51,3 млрд грн.

3. Увеличение объема внутренних заимствований – 184,9 млрд грн.

4. Уменьшение объема платежей по погашению внутреннего государственного долга – 65,1 млрд грн.

Автор: Наталя Мамченко

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