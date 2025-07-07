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Кабмин утвердил механизм дистанционного обследования уничтоженного жилья на территориях, где ведутся боевые действия

15:43, 7 июля 2025
Дистанционное обследование будут проводить комиссии, созданные органами местного самоуправления или областными военными администрациями.
Кабмин утвердил механизм дистанционного обследования уничтоженного жилья на территориях, где ведутся боевые действия
Фото: kmu.gov.ua
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Кабинет Министров Украины на заседании 7 июля утвердил Постановление, которое позволяет комиссиям дистанционно обследовать разрушенное жилье на территориях активных боевых действий. Об этом сообщило Министерство развития общин и территорий Украины.

Отмечается, что механизм станет инструментом, который предоставит доступ к компенсациям для людей, потерявших свои дома в результате российской агрессии — в общинах, которые ежедневно под огнем.

Обследование уничтоженного жилья на территории активных боевых действий проводить сложно из-за ситуации с безопасностью. Комиссии, устанавливающие факты уничтожения жилья, часто не могли выехать, чтобы провести такой осмотр.

«Во многих регионах из-за постоянных обстрелов комиссии просто не могут выехать на место, чтобы обследовать повреждения. Мы запускаем механизм, который позволяет получить компенсацию за разрушенное жилье без риска для жизни», — подчеркнул Вице-премьер-министр по восстановлению Украины - Министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

Дистанционное обследование будут проводить комиссии, созданные органами местного самоуправления или областными военными администрациями. Они смогут использовать все доступные инструменты дистанционного наблюдения, в частности:

  • спутниковые снимки;
  • материалы, полученные с помощью съемки с БПЛА;
  • фото и видео, снятые на мобильный телефон владельцем жилья.

К снимкам, сделанным заявителями, предъявляются четкие требования:

  • фото должно быть цветным, четким и без дефектов;
  • файл должен содержать дату и время съемки, геолокацию;
  • должен быть зафиксирован земельный участок, на котором расположен разрушенный дом;
  • общий и еще минимум 3 разных ракурса жилья, подтверждающие факт уничтожения;
  • на снимках должны быть четко зафиксированы разрушенные конструкции, в том числе несущие стены, перекрытия, крыша;
  • фотографии должны содержать идентификационные признаки объекта: таблички с адресом, номера домов, вывески и другие ориентиры.

При необходимости можно подавать дополнительные подтверждения – акты ГСЧС, полиции, показания очевидцев. Если материалов достаточно, комиссия составляет акт дистанционного обследования и вносит его в Реестр поврежденного и уничтоженного имущества. Это открывает путь к получению жилищного сертификата – документа, позволяющего приобрести новое жилье в более безопасном регионе.

Внедрение механизма дистанционного обследования – это часть системной цифровизации процесса фиксации убытков, нанесенных войной. На первом этапе он будет действовать в общинах, где продолжаются боевые действия. В случае успешного внедрения, механизм будет масштабирован на другие территории, в том числе и временно оккупированные.

Параллельно Министерство развития общин и территорий готовит решения, ориентированные на внутренне перемещенных лиц с временно оккупированных территорий. В частности, программу компенсаций для приобретения жилья в безопасных регионах. Первыми ею воспользуются военнослужащие, чьи семьи были вынуждены покинуть свои дома. В рамках этой программы планируется предоставление жилищных ваучеров, которые можно будет использовать для покупки жилья или покрытия расходов по ипотеке.

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Кабинет Министров Украины

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