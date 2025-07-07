В США приготовили первое блюдо из искусственного лосося — что известно о технологии

Готовый кусок филе весом 220 граммов получают за две недели, тогда как на выращивание живого лосося требуется не менее двух лет.

Фото: unsplash

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В Портленде (штат Орегон) в одном из ресторанов подают блюдо, которое может изменить будущее рыбной индустрии. Это — кусочки лосося с маринованной клубникой и пряными помидорами, которые подают с рисовым чипсом. Но главная «изюминка» не в рецепте, а в самой рыбе. Этот лосось не выловлен в море и не выращен на ферме — его получили из клеток в лаборатории. Об этом сообщает The Washington Post.

Компания Wildtype из Сан-Франциско первой в США получила разрешение Управления по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) на продажу выращенного в лаборатории лосося.

Это — первый в мире пример официально одобренных морепродуктов, выращенных в биореакторах из клеток дикого тихоокеанского лосося.

Как «выращивают» рыбу:

Из клеток рыбы создают стабильные клеточные линии, которые затем размножают в специальных стальных резервуарах.

Клетки кормят смесью питательных веществ — аминокислотами, белками, жирами, витаминами и солями. После обработки клетки смешивают с растительными ингредиентами для создания текстуры и формы.

За две недели получают готовый кусок филе весом 220 граммов. Для сравнения, на выращивание живого лосося требуется минимум два года.

Почему это важно:

По прогнозам, к 2050 году глобальное потребление рыбы вырастет почти на 80%.

Переловы истощают природные запасы, а традиционное рыболовство несёт экологические риски.

Альтернативные продукты могут снизить давление на океаны и стать более безопасной альтернативой для потребителей, которые боятся токсинов или микропластика в дикой рыбе.

Лабораторный лосось используется полностью — остатков и отходов нет.

Что дальше:

В настоящее время новый лосось доступен в ресторане Kann в Портленде и появится в меню техасского шефа Йоши Окая.

Индустрия альтернативных белков сталкивается с финансовыми трудностями — инвесторы насторожены из-за неудач с растительными аналогами мяса.

Некоторые штаты США, в том числе Флорида, уже запретили лабораторное мясо и морепродукты.

Эксперты отмечают: чтобы продукт стал массовым, он должен не уступать традиционной рыбе по вкусу, текстуре, внешнему виду и цене.

Часть специалистов подчёркивает, что пока нет полноценного анализа влияния такого производства на окружающую среду.

Потребители сомневаются, сможет ли лабораторный лосось воспроизвести природный вкус и структуру рыбы.

Несмотря на это, компания Wildtype обещает адаптировать форму, цвет и даже интенсивность вкуса в соответствии с предпочтениями клиентов.

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