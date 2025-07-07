Практика судов
  1. Общество
  2. / В мире

В США приготовили первое блюдо из искусственного лосося — что известно о технологии

22:00, 7 июля 2025
Готовый кусок филе весом 220 граммов получают за две недели, тогда как на выращивание живого лосося требуется не менее двух лет.
В США приготовили первое блюдо из искусственного лосося — что известно о технологии
Фото: unsplash
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Портленде (штат Орегон) в одном из ресторанов подают блюдо, которое может изменить будущее рыбной индустрии. Это — кусочки лосося с маринованной клубникой и пряными помидорами, которые подают с рисовым чипсом. Но главная «изюминка» не в рецепте, а в самой рыбе. Этот лосось не выловлен в море и не выращен на ферме — его получили из клеток в лаборатории. Об этом сообщает The Washington Post.

Компания Wildtype из Сан-Франциско первой в США получила разрешение Управления по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) на продажу выращенного в лаборатории лосося.

Это — первый в мире пример официально одобренных морепродуктов, выращенных в биореакторах из клеток дикого тихоокеанского лосося.

Как «выращивают» рыбу:

Из клеток рыбы создают стабильные клеточные линии, которые затем размножают в специальных стальных резервуарах.

Клетки кормят смесью питательных веществ — аминокислотами, белками, жирами, витаминами и солями. После обработки клетки смешивают с растительными ингредиентами для создания текстуры и формы.

За две недели получают готовый кусок филе весом 220 граммов. Для сравнения, на выращивание живого лосося требуется минимум два года.

Почему это важно:

По прогнозам, к 2050 году глобальное потребление рыбы вырастет почти на 80%.

Переловы истощают природные запасы, а традиционное рыболовство несёт экологические риски.

Альтернативные продукты могут снизить давление на океаны и стать более безопасной альтернативой для потребителей, которые боятся токсинов или микропластика в дикой рыбе.

Лабораторный лосось используется полностью — остатков и отходов нет.

Что дальше:

В настоящее время новый лосось доступен в ресторане Kann в Портленде и появится в меню техасского шефа Йоши Окая.

Индустрия альтернативных белков сталкивается с финансовыми трудностями — инвесторы насторожены из-за неудач с растительными аналогами мяса.

Некоторые штаты США, в том числе Флорида, уже запретили лабораторное мясо и морепродукты.

Эксперты отмечают: чтобы продукт стал массовым, он должен не уступать традиционной рыбе по вкусу, текстуре, внешнему виду и цене.

Часть специалистов подчёркивает, что пока нет полноценного анализа влияния такого производства на окружающую среду.

Потребители сомневаются, сможет ли лабораторный лосось воспроизвести природный вкус и структуру рыбы.

Несмотря на это, компания Wildtype обещает адаптировать форму, цвет и даже интенсивность вкуса в соответствии с предпочтениями клиентов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

США питание продукты

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Европарламенте начались дебаты по вотуму недоверия президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен

Президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен обвиняют в отсутствии прозрачности и подотчетности, поскольку она не раскрыла свои текстовые сообщения с генеральным директором Pfizer в рамках подготовки к многомиллиардной сделке по вакцине во время пандемии Covid-19.

Американская торговая палата призвала отменить льготы для посылок до 150 евро с приобретенными через интернет-платформы товарами и уменьшить количество «упрощенцев»

Американскую торговую палату беспокоят вопросы налоговых льгот для посылок стоимостью менее 150 евро, а также то, что некоторые интернет-провайдеры и заведения общественного питания в Украине пользуются упрощенной системой налогообложения.

Бюджетный комитет Рады согласовал увеличение оборонных расходов на 412 млрд грн

Законопроект об изменениях в госбюджет на 2025 год касается ЕСВ для военнослужащих и полицейских, прожиточного минимума для расчета окладов прокуроров, полномочий Кабмина «перебрасывать» средства на оборону.

Правительство ввело ограничения для участия в конкурсных отборах лиц, уже получавших бюджетные гранты от Украинского ветеранского фонда

Правительство установило, что получение бюджетного гранта возможно исключительно общественными объединениями, в которых руководителем или членом коллегиального исполнительного органа является ветеран или член семьи ветерана.

За отказ выполнить приказ военнослужащему нельзя будет назначить условное наказание – в Раду внесли законопроект

Депутаты предлагают, чтобы за неповиновение приказу командира военнослужащий мог нести только реальное наказание в виде лишения свободы от 5 до 10 лет.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ольга Дьоміна
    Ольга Дьоміна
    екс-секретар судової палати у цивільних справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ
  • Павло Вовк
    Павло Вовк
    голова Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Олександр Пасенюк
    Олександр Пасенюк
    суддя Конституційного Суду України у 2011-2016 рр., Президент ГО «Всеукраїнська асоціація адміністративних суддів»
  • Юлія Войтенко
    Юлія Войтенко
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Нінель Потоцька
    Нінель Потоцька
    суддя Одеського окружного адміністративного суду