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У США приготували першу страву зі штучного лосося — що відомо про технологію

22:00, 7 липня 2025
Гготовий шматок філе вагою 220 грамів отримують за два тижні, тоді як на вирощування живого лосося потрібно щонайменше два роки.
У США приготували першу страву зі штучного лосося — що відомо про технологію
Фото: unsplash
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У Портленді (штат Орегон) в одному з ресторанів подають страву, яка може змінити майбутнє рибної індустрії. Це — шматочки лосося з маринованою полуницею та пряними томатами, які подають із рисовим чипсом. Але головна «родзинка» не в рецепті, а в самій рибі. Цей лосось не виловлений у морі й не вирощений на фермі — його отримали з клітин у лабораторії. Про це повідомляє The Washington Post.

Компанія Wildtype із Сан-Франциско першою у США отримала дозвіл Управління з контролю за продуктами і ліками (FDA) на продаж вирощеного в лабораторії лосося.

Це — перший у світі приклад офіційно схвалених морепродуктів, вирощених у біореакторах із клітин дикого тихоокеанського лосося.

Як «вирощують» рибу:

З клітин риби створюють стабільні клітинні лінії, які потім розмножують у спеціальних сталевих резервуарах.

Клітини годують сумішшю поживних речовин — амінокислотами, білками, жирами, вітамінами та солями.  Після обробки клітини змішують із рослинними інгредієнтами для створення текстури та форми.

За два тижні отримують готовий шматок філе вагою 220 грамів. Для порівняння, на вирощування живого лосося потрібно щонайменше два роки.

Чому це важливо:

За прогнозами, до 2050 року глобальне споживання риби зросте майже на 80%.

Перелови виснажують природні запаси, а традиційне рибництво має екологічні ризики.

Альтернативні продукти можуть зменшити тиск на океани та стати безпечнішою альтернативою для споживачів, які бояться токсинів чи мікропластику у дикій рибі.

Лабораторний лосось повністю використовується — залишків чи відходів немає.

Що далі:

Наразі новий лосось доступний у ресторані Kann у Портленді та з’явиться у меню техаського шефа Йоші Окая.

Індустрія альтернативних білків стикається з фінансовими труднощами — інвестори насторожені через невдачі з рослинними аналогами м'яса.

Деякі штати США, зокрема Флорида, вже заборонили лабораторне м'ясо та морепродукти.

Фахівці зазначають: щоб продукт став масовим, він має не поступатися традиційній рибі за смаком, текстурою, виглядом та ціною.

Частина експертів наголошує, що поки немає повноцінного аналізу впливу такого виробництва на довкілля.

Споживачі сумніваються, чи зможе лабораторний лосось відтворити природний смак та структуру риби.

Попри це, компанія Wildtype обіцяє адаптувати форму, колір і навіть інтенсивність смаку згідно з уподобаннями клієнтів.

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США харчування продукти

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