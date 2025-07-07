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У Львові помер Максим Музичко, який після мобілізації опинився у реанімації у важкому стані

15:22, 7 липня 2025
Лікарі діагностували у нього перелом черепа та численні крововиливи в мозок.
У Львові помер Максим Музичко, який після мобілізації опинився у реанімації у важкому стані
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У Львові помер волинянин Максим Музичко, який після мобілізації у важкому стані опинився в лікарні. Про смерть чоловіка сповістила його дружина Маргарита.

Максим, за словами рідних, кілька тижнів перебував у критичному стані у реанімації. Лікарі діагностували у нього перелом черепа та численні крововиливи в мозок. Попри зусилля медиків, чоловік помер 6 липня.

«Його серце зупинилося після довгих днів у реанімації. Макс був справжнім. Все, що сталося, — надто боляче, надто важко. І я ще не можу це прийняти. Я знаю, що правда ще має бути почута», — написала його дружина Маргарита Музичко.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», мама постраждалого зазначила, що її син потрапив у реанімацію. 

«10 червня в Луцьку його затримали представники ТЦК просто на вулиці. Без поліції та перевірки документів. Йому залили газ в очі та доставили в обласне ТЦК у Луцьку. Після цього через добу, без ВЛК, його вивезли на полігон у Львівській області.

12 червня він перестав виходити на зв’язок. Завдяки геолокації я побачила, що його везуть до лікарні Св. Пантелеймона у Львові. Коли я приїхала, дізналася, що він уже на операційному столі у критичному стані.

Діагнози: відкрита черепно-мозкова травма, субдуральна та епідуральні гематоми, численні крововиливи.

Вже проведено дві операції. Кримінальне провадження відкрито. Стан - дуже важкий», - заявила вона.

Водночас у Волинському обласному ТЦК спростували інформацію про нібито насильницьке затримання та доставлення до ТЦК Максима Музичка.

У заяві вказано, що 11 червня після встановлення належності Максима Музичка до військового обліку, його направили на проходження військово-лікарської комісії. Під час медичного огляду він відмовився ознайомитися з висновками лікарів і не захотів отримувати документи. У зв’язку з цим медичні працівники оформили відповідні форми — №13- акт та №4 - супровідна документація.

Під час супроводу до ТЦК та СП лучанин  поводився спокійно, жодних фізичних чи спеціальних засобів до нього не застосовували. Зокрема, повідомлення про використання газового балончика не відповідає дійсності.

«Військовослужбовці та медики діяли відповідно до норм чинного законодавства. Після завершення всіх процедур Максима Музичка направили до навчального центру для проходження базової підготовки», — вказали в ТЦК.

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Львів військові ТЦК мобілізація військовозобов'язаний

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