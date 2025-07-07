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Уряд увів обмеження для участі в конкурсних відборах осіб, які вже отримували бюджетні гранти від Українського ветеранського фонду

15:16, 7 липня 2025
Уряд встановив, що отримання бюджетного гранту можливе виключно громадськими об’єднаннями, в яких керівником або членом колегіального виконавчого органу є ветеран або член сім’ї ветерана.
Уряд увів обмеження для участі в конкурсних відборах осіб, які вже отримували бюджетні гранти від Українського ветеранського фонду
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Кабмін вніс зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення діяльності підприємств, установ та організацій Міністерства у справах ветеранів.

Так, встановлено обмеження для участі в конкурсних відборах осіб, які вже отримували бюджетні гранти від Українського ветеранського фонду, крім випадків подання заяви на участь у конкурсному відборі не раніше ніж через три роки з моменту затвердження зазначеним фондом підсумкового звіту про виконання договору про надання бюджетного гранту, який вони отримали, а також взяття участі у конкурсному відборі проекту за напрямом, не пов’язаним з напрямом, за яким вже реалізований проект за рахунок отриманого від Українського ветеранського фонду бюджетного гранту.

Крім того, уряд посилив вимоги до громадських об’єднань, що претендують на отримання бюджетних грантів від Українського ветеранського фонду. А саме, отримати бюджетний грант зможе виключно громадське об’єднання, в яких керівником або членом колегіального виконавчого органу є ветеран або член сім’ї ветерана.

Автор: Наталя Мамченко

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