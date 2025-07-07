Правительство ввело ограничения для участия в конкурсных отборах лиц, уже получавших бюджетные гранты от Украинского ветеранского фонда

Правительство установило, что получение бюджетного гранта возможно исключительно общественными объединениями, в которых руководителем или членом коллегиального исполнительного органа является ветеран или член семьи ветерана.

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Кабмин внес изменения в Порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для обеспечения деятельности предприятий, учреждений и организаций Министерства по делам ветеранов.

Так, установлены ограничения для участия в конкурсных отборах лиц, которые уже получали бюджетные гранты от Украинского ветеранского фонда. Исключения составляют случаи подачи заявки на участие в конкурсном отборе не ранее чем через три года с момента утверждения фондом итогового отчета о выполнении договора о предоставлении полученного бюджетного гранта. Также допускается участие в конкурсном отборе проекта по направлению, не связанному с направлением, по которому уже реализован проект за счет ранее полученного от Украинского ветеранского фонда бюджетного гранта.

Кроме того, правительство усилило требования к общественным объединениям, претендующим на получение бюджетных грантов от Украинского ветеранского фонда. А именно, получить бюджетный грант сможет исключительно общественное объединение, в котором руководителем или членом коллегиального исполнительного органа является ветеран или член семьи ветерана.

Автор: Наталя Мамченко

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