Практика судов
  1. В Украине

7 квартир, земля, BMW – глава АМКУ Павел Кириленко предстанет перед судом за недостоверное декларирование

15:14, 7 июля 2025
Главу Антимонопольного комитета Украины обвиняют в незаконном обогащении и недостоверном декларировании.
7 квартир, земля, BMW – глава АМКУ Павел Кириленко предстанет перед судом за недостоверное декларирование
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили главе Антимонопольного комитета Украины Павлу Кириленко о новом подозрении — в недекларировании имущества в электронной декларации.

7 июля НАБУ сообщило, что дело руководителя АМКУ направлено в суд.

По данным следствия, в 2020–2023 годах подозреваемый, занимая должность руководителя областной государственной администрации, приобрел 21 объект недвижимости и люксовый автомобиль, зарегистрировав имущество на родственников своей жены.

Речь идет о:

  • 7 квартирах в Киеве и Ужгороде общей площадью 688,5 кв. м;
  • доме под Киевом площадью более 220 кв. м и 2 земельных участках;
  • 2 гаражных боксах;
  • 6 паркоместах;
  • 3 нежилых помещениях общей площадью более 190 кв. м;
  • автомобиле BMW X3.

«В то же время разница между стоимостью указанного имущества и имеющимися средствами (доход, сбережения) должностного лица и его жены составила 72,1 млн грн.

Кроме того, в течение 2020-2023 гг. обвиняемый вносил недостоверные сведения в декларацию как лицо, уполномоченное на выполнение функций государства.

Расследование детективы НАБУ и прокуроры САП начали после обнародования журналистского материала «Радио Свобода»», - добавили в НАБУ.

Ранее главе АМКУ Павлу Кириленко уменьшили залог до 25 млн грн, но не разрешили выезжать за границу.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

НАБУ декларация АМКУ декларирование

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Бюджетный комитет Рады согласовал увеличение оборонных расходов на 412 млрд грн

Законопроект об изменениях в госбюджет на 2025 год касается ЕСВ для военнослужащих и полицейских, прожиточного минимума для расчета окладов прокуроров, полномочий Кабмина «перебрасывать» средства на оборону.

Правительство ввело ограничения для участия в конкурсных отборах лиц, уже получавших бюджетные гранты от Украинского ветеранского фонда

Правительство установило, что получение бюджетного гранта возможно исключительно общественными объединениями, в которых руководителем или членом коллегиального исполнительного органа является ветеран или член семьи ветерана.

За отказ выполнить приказ военнослужащему нельзя будет назначить условное наказание – в Раду внесли законопроект

Депутаты предлагают, чтобы за неповиновение приказу командира военнослужащий мог нести только реальное наказание в виде лишения свободы от 5 до 10 лет.

Приговоров за избиение граждан сотрудниками ТЦК, а также за незаконное задержание мужчин и их содержание в зданиях ТЦК до сих пор нет – Временная следственная комиссия Верховной Рады

При этом контакты ответственных лиц, которые могут «помочь» избежать мобилизации, распространяются среди военнообязанных.

Действия полицейских на предмет нарушений прав человека будет проверять отдельная комиссия с представителями общественности

Кабмин предлагает создать дисциплинарную комиссию по правам человека, которая будет проверять нарушения полицейскими прав человека, в которую войдут представители общественности и правозащитных организаций.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ольга Дьоміна
    Ольга Дьоміна
    екс-секретар судової палати у цивільних справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ
  • Павло Вовк
    Павло Вовк
    голова Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Юлія Войтенко
    Юлія Войтенко
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Нінель Потоцька
    Нінель Потоцька
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Тетяна Невідома
    Тетяна Невідома
    член Ради суддів України, суддя Київського апеляційного суду