7 квартир, земля, BMW – глава АМКУ Павел Кириленко предстанет перед судом за недостоверное декларирование

Главу Антимонопольного комитета Украины обвиняют в незаконном обогащении и недостоверном декларировании.

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Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили главе Антимонопольного комитета Украины Павлу Кириленко о новом подозрении — в недекларировании имущества в электронной декларации.

7 июля НАБУ сообщило, что дело руководителя АМКУ направлено в суд.

По данным следствия, в 2020–2023 годах подозреваемый, занимая должность руководителя областной государственной администрации, приобрел 21 объект недвижимости и люксовый автомобиль, зарегистрировав имущество на родственников своей жены.

Речь идет о:

7 квартирах в Киеве и Ужгороде общей площадью 688,5 кв. м;

доме под Киевом площадью более 220 кв. м и 2 земельных участках;

2 гаражных боксах;

6 паркоместах;

3 нежилых помещениях общей площадью более 190 кв. м;

автомобиле BMW X3.

«В то же время разница между стоимостью указанного имущества и имеющимися средствами (доход, сбережения) должностного лица и его жены составила 72,1 млн грн.

Кроме того, в течение 2020-2023 гг. обвиняемый вносил недостоверные сведения в декларацию как лицо, уполномоченное на выполнение функций государства.

Расследование детективы НАБУ и прокуроры САП начали после обнародования журналистского материала «Радио Свобода»», - добавили в НАБУ.

Ранее главе АМКУ Павлу Кириленко уменьшили залог до 25 млн грн, но не разрешили выезжать за границу.

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