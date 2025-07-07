7 квартир, земля, BMW – очільник АМКУ Павло Кириленко постане перед судом за недостовірне декларування

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили голові Антимонопольного комітету України Павлу Кириленку про нову підозру — у недекларуванні майна в електронній декларації.
7 липня НАБУ повідомило, що справу керівника АМКУ скеровано до суду
За даними слідства, у 2020–2023 підозрюваний, обіймаючи посаду керівника обласної державної адміністрації, набув 21 об’єкт нерухомості та люксовий автомобіль, зареєструвавши майно на родичів своєї дружини.
Йдеться про:
«Водночас різниця між вартістю вказаного майна та наявними коштами (дохід, заощадження) посадовця та його дружини становила 72,1 млн грн.
Крім того, протягом 2020-2023 рр. обвинувачений вносив недостовірні відомості до декларації як особа, уповноважена на виконання функцій держави.
Розслідування детективи НАБУ та прокурори САП розпочали після оприлюднення журналістського матеріалу «Радіо Свобода»», - додали у НАБУ.
Раніше очільнику АМКУ Павлу Кириленку зменшили заставу до 25 млн грн, але не дозволили виїжджати за кордон.
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