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У Чернівецькій області суд покарав чоловіка, який протягом трьох років ґвалтував рідну доньку

07:54, 8 липня 2025
Засуджений вперше скоїв злочин відносно доньки, коли їй було 15 років.
У Чернівецькій області суд покарав чоловіка, який протягом трьох років ґвалтував рідну доньку
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Чернівецький апеляційний суд залишив без змін вирок мешканцю Чернівецької області, який протягом трьох років систематично ґвалтував рідну доньку. Про це повідомив офіційний сайт суду.

Як встановив суд першої інстанції, засуджений вперше скоїв злочин відносно доньки, коли їй було 15 років і продовжував вчиняти насильницькі дії після того, як вона завагітніла та народила від нього дитину.

Здійснюючи психологічний тиск та маніпулюючи потерпілою, залякував її смертю хворої матері у разі, якщо останній стане про це відомо, схиляв до вступу з ним у статевий зв’язок всупереч її вільному волевиявленню.

Коли дитина навчалася в школі, забороняв її відвідувати, здійснював постійний контроль над потерпілою, ходив разом із нею до лікарів.

Потерпіла перебувала у безпорадному стані, викликаному страхом та відчуттям безвихідності.

В апеляційній скарзі адвокат засудженого просив вирок скасувати та виправдати обвинуваченого у зв’язку з відсутністю у його діях складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 152 КК України. Наполягав на тому, що потерпіла погоджувалася на інтимні стосунки свідомо, без будь-якого фізичного насильства чи погроз його застосування.

Оцінивши зібрані у кримінальному провадженні докази, колегія суддів Чернівецького апеляційного суду визнала повністю доведеною вину обвинуваченого, а його невизнання – намаганням уникнути кримінальної відповідальності за скоєне.

Вирок набрав законної сили.

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суддя Чернівці сумарне рішення

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