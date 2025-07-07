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50 тисяч на новий старт – діти з окупації отримають грошову допомогу від держави

15:25, 7 липня 2025
Україна запровадила виплату 50 000 грн для дітей, які повертаються з окупації чи депортації.
50 тисяч на новий старт – діти з окупації отримають грошову допомогу від держави
Фото: ukrinform
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Держава запровадила одноразову фінансову допомогу в розмірі 50 000 грн для дітей, які повернулися з тимчасово окупованих територій (ТОТ), після депортації до Росії або примусового переміщення в межах ТОТ. Про це пише Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України.

Право на виплату мають діти, для яких складено індивідуальний план реінтеграції. Кошти призначені для адаптації після повернення та можуть використовуватися на речі першої необхідності, облаштування побуту чи інші потреби дитини. Допомога не впливає на інші соціальні виплати чи субсидії.

Для отримання виплати необхідно звернутися до Державної служби у справах дітей, де допоможуть оформити документи та роз’яснять подальші кроки. Кожній дитині надається індивідуальний план реінтеграції, який включає короткострокову (перші тижні), середньострокову (кілька місяців) і довгострокову (до повної інтеграції) підтримку. План передбачає соціальні, медичні, психологічні послуги, юридичну допомогу, реабілітацію, а за потреби – підтримку родини чи влаштування дитини в сімейну форму виховання.

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гроші діти Кабінет Міністрів України

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