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У Дії з’явився розділ «Ветеран Pro» — цифрові послуги для військових і родин загиблих

15:07, 7 липня 2025
Новий розділ у застосунку надає ветеранам, військовим і сім’ям загиблих доступ до державних сервісів, довідок, супроводу та персоналізованої підтримки.
У Дії з’явився розділ «Ветеран Pro» — цифрові послуги для військових і родин загиблих
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У застосунку «Дія» з’явився окремий розділ послуг під назвою «Ветеран Pro», який орієнтований на військових, ветеранів і родин загиблих захисників. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на заході з презентації нового цифрового простору.

«Сьогодні ми робимо ще один крок назустріч нашим захисникам і захисницям - запроваджуємо цифрову екосистему «Ветеран Pro», що орієнтована виключно на ветеранську спільноту. Вона дає доступ ветеранам до низки наявних державних сервісів підтримки. Це програми для адаптації розвитку і реалізації в мирному, в цивільному житті», — заявив Шмигаль, передає «Інтерфакс-Україна».

Він наголоосив, що ця екосистема буде оновлюватись, розвиватись, зростати, до неї включатимуть нові послуги, нові ініціативи, які потрібні захисникам і захисницям.

За словами, віцепрем'єра - міністра з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова, в подальшому для ветеранів також буде доступна можливість змінити іконку застосунку «Дія» стилізовану для ветеранів.

Він зазначив також, що сам застосунок буде автоматично адаптувуватись, коли ним користується ветеран, щоб пропонувати саме ветеранські послуги і сервіси.

Зокрема, новий функціонал у «Дії» розрахований на такі категорії громадян: ветеранів війни; постраждалих учасників Революції Гідності; членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни; членів сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України.

У розділі «Ветеран Pro» користувачі зможуть: подавати заяви та запити на отримання публічних послуг; отримувати необхідну інформацію про доступні сервіси; оформлювати довідки та витяги; проходити опитування; переглядати інформацію про діяльність фахівців із супроводу та подавати заяву на відповідний супровід; отримувати новини для ветеранів.

За словами, заступника міністра у справах ветеранів Олега Шиманського, в подальшому у «Ветеран Pro» будуть доступні такі сервіси: актуалізація даних в Реєстрі ветеранів; пошук стоматології, реабілітаційних центрів, центрів протезування; інформування про спортивні змагання; цифровізація пільгових квитків для ветеранів.

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військові ветерани військовослужбовці Дія

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