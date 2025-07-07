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В Дии появился раздел «Ветеран Pro» — цифровые услуги для военных и семей погибших

15:07, 7 июля 2025
Новый раздел в приложении предоставляет ветеранам, военным и семьям погибших доступ к государственным сервисам, справкам, сопровождению и персонализированной поддержке.
В Дии появился раздел «Ветеран Pro» — цифровые услуги для военных и семей погибших
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В приложении «Дия» появился отдельный раздел услуг под названием «Ветеран Pro», который ориентирован на военнослужащих, ветеранов и семьи погибших защитников. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на мероприятии по презентации нового цифрового пространства.

«Сегодня мы делаем еще один шаг навстречу нашим защитникам и защитницам — внедряем цифровую экосистему «Ветеран Pro», которая ориентирована исключительно на ветеранское сообщество. Она предоставляет ветеранам доступ к ряду существующих государственных сервисов поддержки. Это программы для адаптации, развития и реализации в мирной, гражданской жизни», — заявил Шмыгаль, передает «Интерфакс-Украина».

Он подчеркнул, что эта экосистема будет обновляться, развиваться, расширяться — в нее будут добавляться новые услуги, новые инициативы, которые необходимы защитникам и защитницам.

По словам вице-премьера — министра по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, в дальнейшем для ветеранов также станет доступной возможность сменить иконку приложения «Дия» на стилизованную под ветеранскую.

Он также отметил, что само приложение будет автоматически адаптироваться, если им пользуется ветеран, чтобы предлагать именно ветеранские услуги и сервисы.

В частности, новый функционал в «Дие» рассчитан на такие категории граждан: ветераны войны; пострадавшие участники Революции Достоинства; члены семей погибших (умерших) ветеранов войны; члены семей погибших (умерших) защитников и защитниц Украины.

В разделе «Ветеран Pro» пользователи смогут: подавать заявления и запросы на получение публичных услуг; получать необходимую информацию о доступных сервисах; оформлять справки и выписки; проходить опросы; просматривать информацию о деятельности специалистов по сопровождению и подавать заявление на соответствующее сопровождение; получать новости для ветеранов.

По словам заместителя министра по делам ветеранов Олега Шиманского, в дальнейшем в «Ветеран Pro» станут доступны такие сервисы: актуализация данных в Реестре ветеранов; поиск стоматологий, реабилитационных центров, центров протезирования; информирование о спортивных соревнованиях; цифровизация льготных билетов для ветеранов.

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