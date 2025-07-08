«Миграция» в соседнюю страну вплавь через Тису — на Прикарпатье ликвидировали схему для уклонистов

Стоимость «услуги» составляла 10 тыс. долларов с одного «клиента».

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Правоохранители заблокировали новую схему уклонения от мобилизации, действовавшую на Ивано-Франковщине. Организаторы схемы помогали мужчинам призывного возраста переправляться в Румынию вплавь через реку Тиса. Об этом сообщило Управление СБУ в Ивано-Франковской области.

Отмечается, что стоимость «услуги» составляла 10 тыс. долларов с одного «клиента».

По данным СБУ, к организации побега уклонистов оказались причастны двое жителей Ивано-Франковской области и жительница Закарпатской области.

В частности, житель Ивано-Франковска получал от «клиентов» оговоренную плату и перевозил на собственном авто до отеля в горной местности Закарпатья.

Там военнообязанных встречали другие дельцы, которые помогали им обойти посты пограничников и незаконно пересечь границу через Тису.

СБУ и полиция задокументировали два эпизода преступной деятельности, в которых злоумышленники переправили через границу трех мужчин.

Во время обысков в жилье и автомобилях фигурантов в Ивано-Франковской и Закарпатской областях правоохранители изъяли:

▪ 12 тыс. долларов США;

▪ автомобили «Hyundai Santa Fe» и «Volkswagen Passat», которые использовались для перевозки уклонистов;

▪ мобильные телефоны, флешки, банковские карты, в том числе иностранных банков;

▪ другие доказательства, подтверждающие противоправную деятельность.

Основному организатору, жителю Ивано-Франковска, уже сообщено о подозрении. Он находится под стражей.

После изучения всех доказательств будет решаться вопрос относительно сообщения о подозрении и привлечения к ответственности его сообщников.

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