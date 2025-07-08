«Міграція» до сусідньої країни уплав через Тису — на Прикарпатті ліквідували схему для ухилянтів

Правоохоронці заблокували нову схему ухилення від мобілізації, що діяла на Івано-Франківщині. Організатори схеми допомагали чоловікам призовного віку переправлятися до Румунії уплав через річку Тиса. Про це повідомило Управління СБУ в Івано-Франківській області.
Зазначається, що вартість «послуги» становила 10 тис. доларів з одного «клієнта».
За даними СБУ, до організації втечі ухилянтів виявилися причетними двоє мешканців Івано-Франківщини та жителька Закарпатської області.
Зокрема, мешканець Івано-Франківська отримував від «клієнтів» обумовлену плату та перевозив власним авто до готелю в гірській місцевості Закарпаття.
Там військовозобов’язаних зустрічали інші ділки, які допомагали їм оминути пости прикордонників та незаконно перетнути кордон через Тису.
СБУ та поліція задокументували два епізоди злочинної діяльності, у яких зловмисники переправили через кордон трьох чоловіків.
Під час обшуків у житлі та автомобілях фігурантів у Івано-Франківській та Закарпатській областях правоохоронці вилучили:
▪ 12 тис. доларів США;
▪ автомобілі «Hyundai Santa Fe» та «Volkswagen Passat», які використовувалися для перевезення ухилянтів;
▪ мобільні телефони, флешки, банківські картки, у тому числі іноземних банків;
▪ інші докази, що підтверджують протиправну діяльність.
Основному організатору, мешканцю Івано-Франківська, вже повідомлено про підозру. Він перебуває під вартою.
Після вивчення всіх доказів вирішуватиметься питання щодо повідомлення про підозру та притягнення до відповідальності його спільників.
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