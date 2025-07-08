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«Міграція» до сусідньої країни уплав через Тису — на Прикарпатті ліквідували схему для ухилянтів

09:02, 8 липня 2025
Вартість «послуги» становила 10 тис. доларів з одного «клієнта».
«Міграція» до сусідньої країни уплав через Тису — на Прикарпатті ліквідували схему для ухилянтів
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Правоохоронці заблокували нову схему ухилення від мобілізації, що діяла на Івано-Франківщині. Організатори схеми допомагали чоловікам призовного віку переправлятися до Румунії уплав через річку Тиса. Про це повідомило Управління СБУ в Івано-Франківській області.

Зазначається, що вартість «послуги» становила 10 тис. доларів з одного «клієнта».

За даними СБУ, до організації втечі ухилянтів виявилися причетними двоє мешканців Івано-Франківщини та жителька Закарпатської області.

Зокрема, мешканець Івано-Франківська отримував від «клієнтів» обумовлену плату та перевозив власним авто до готелю в гірській місцевості Закарпаття.

Там військовозобов’язаних зустрічали інші ділки, які допомагали їм оминути пости прикордонників та незаконно перетнути кордон через Тису.

СБУ та поліція задокументували два епізоди злочинної діяльності, у яких зловмисники переправили через кордон трьох чоловіків.

Під час обшуків у житлі та автомобілях фігурантів у Івано-Франківській та Закарпатській областях правоохоронці вилучили:

▪ 12 тис. доларів США;

▪ автомобілі «Hyundai Santa Fe» та «Volkswagen Passat», які використовувалися для перевезення ухилянтів;

▪ мобільні телефони, флешки, банківські картки, у тому числі іноземних банків;

▪ інші докази, що підтверджують протиправну діяльність.

Основному організатору, мешканцю Івано-Франківська, вже повідомлено про підозру. Він перебуває під вартою.

Після вивчення всіх доказів вирішуватиметься питання щодо повідомлення про підозру та притягнення до відповідальності його спільників.

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СБУ Прикарпаття

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