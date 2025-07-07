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50 тысяч на новый старт – дети из оккупации получат денежную помощь от государства

15:25, 7 июля 2025
Украина ввела выплату 50 000 грн для детей, которые возвращаются из оккупации или депортации.
50 тысяч на новый старт – дети из оккупации получат денежную помощь от государства
Фото: ukrinform
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Государство ввело одноразовую финансовую помощь в размере 50 000 грн для детей, которые вернулись с временно оккупированных территорий (ВОТ), после депортации в Россию или принудительного перемещения в пределах ВОТ. Об этом пишет Департамент коммуникаций Секретариата Кабинета Министров Украины.

Право на выплату имеют дети, для которых составлен индивидуальный план реинтеграции. Средства предназначены для адаптации после возвращения и могут использоваться на вещи первой необходимости, обустройство быта или другие потребности ребенка. Помощь не влияет на другие социальные выплаты или субсидии.

Для получения выплаты необходимо обратиться в Государственную службу по делам детей, где помогут оформить документы и разъяснят дальнейшие шаги. Каждому ребенку предоставляется индивидуальный план реинтеграции, который включает краткосрочную (первые недели), среднесрочную (несколько месяцев) и долгосрочную (до полной интеграции) поддержку. План предусматривает социальные, медицинские, психологические услуги, юридическую помощь, реабилитацию, а при необходимости - поддержку семьи или устройство ребенка в семейную форму воспитания.

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деньги дети Кабинет Министров Украины

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