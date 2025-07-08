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В Черновицкой области суд наказал мужчину, который в течение трех лет насиловал родную дочь

07:54, 8 июля 2025
Осужденный впервые совершил преступление в отношении дочери, когда ей было 15 лет.
В Черновицкой области суд наказал мужчину, который в течение трех лет насиловал родную дочь
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Черновицкий апелляционный суд оставил без изменений приговор жителю Черновицкой области, который в течение трех лет систематически насиловал родную дочь. Об этом сообщил официальный сайт суда.

Как установил суд первой инстанции, осужденный впервые совершил преступление в отношении дочери, когда ей было 15 лет и продолжал совершать насильственные действия после того, как она забеременела и родила от него ребенка.

Осуществляя психологическое давление и манипулируя потерпевшей, запугивал ее смертью больной матери в случае, если последней станет об этом известно, склонял к вступлению с ним в половую связь вопреки ее свободному волеизъявлению.

Когда ребенок учился в школе, запрещал ее посещать, осуществлял постоянный контроль над потерпевшей, ходил вместе с ней к врачам.

Потерпевшая находилась в беспомощном состоянии, вызванном страхом и чувством безысходности.

В апелляционной жалобе адвокат осужденного просил приговор отменить и оправдать обвиняемого в связи с отсутствием в его действиях состава уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 152 УК Украины. Настаивал на том, что потерпевшая соглашалась на интимные отношения сознательно, без какого-либо физического насилия или угроз его применения.

Оценив собранные в уголовном производстве доказательства, коллегия судей Черновицкого апелляционного суда признала полностью доказанной вину обвиняемого, а его непризнание – попыткой избежать уголовной ответственности за содеянное.

Приговор вступил в законную силу.

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судья Черновцы суммарное решение

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