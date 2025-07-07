Во Львове умер Максим Музичко, который после мобилизации оказался в реанимации в тяжелом состоянии

Врачи диагностировали у него перелом черепа и многочисленные кровоизлияния в мозг.

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Во Львове умер волынянин Максим Музичко, который после мобилизации в тяжелом состоянии оказался в больнице. О смерти мужчины сообщила его жена Маргарита.

По словам родственников, Максим несколько недель находился в реанимации в критическом состоянии. Врачи диагностировали у него перелом черепа и многочисленные кровоизлияния в мозг. Несмотря на усилия медиков, мужчина скончался 6 июля.

«Его сердце остановилось после долгих дней в реанимации. Макс был настоящим. Всё, что произошло — слишком больно, слишком тяжело. И я ещё не могу это принять. Я знаю, что правда ещё должна быть услышана», — написала его жена Маргарита Музичко.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», мама пострадавшего отметила, что её сын попал в реанимацию.

«10 июня в Луцке его задержали представители ТЦК прямо на улице. Без полиции и проверки документов. Ему распылили газ в глаза и доставили в областной ТЦК в Луцке. После этого через сутки, без ВЛК, его вывезли на полигон во Львовской области.

12 июня он перестал выходить на связь. Благодаря геолокации я увидела, что его везут в больницу Св. Пантелеймона во Львове. Когда я приехала, узнала, что он уже на операционном столе в критическом состоянии.

Диагнозы: открытая черепно-мозговая травма, субдуральные и эпидуральные гематомы, многочисленные кровоизлияния.

Уже проведены две операции. Открыто уголовное производство. Состояние — крайне тяжёлое», — заявила она.

В то же время в Волынском областном ТЦК опровергли информацию о якобы насильственном задержании и доставке Максима Музичко в ТЦК.

В заявлении указано, что 11 июня после установления принадлежности Максима Музичко к военному учёту, его направили на прохождение военно-врачебной комиссии. Во время медосмотра он отказался ознакомиться с заключением врачей и не захотел получать документы. В связи с этим медработники оформили соответствующие формы — №13 (акт) и №4 (сопроводительная документация).

Во время сопровождения в ТЦК и СП житель Луцка вёл себя спокойно, никаких физических или специальных средств к нему не применяли. В частности, сообщение об использовании газового баллончика не соответствует действительности.

«Военнослужащие и медики действовали в соответствии с нормами действующего законодательства. После завершения всех процедур Максима Музичко направили в учебный центр для прохождения базовой подготовки», — указали в ТЦК.

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