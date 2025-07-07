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В Резерв+ добавили шесть новых рапортов

19:31, 7 июля 2025
Екатерина Черногоренко сообщила, какие новые рапорты добавили в Резерв+.
В Резерв+ добавили шесть новых рапортов
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Заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко сообщила, что в приложение Армия+ добавили рапорты, которые могут стать первыми электронными рапортами для некоторых военнослужащих.

«Например для тех, кто вернулся из плена или только что присоединился к войску и планирует параллельное обучение в вузе», — заявила она.

Чиновник подчеркнула, чтобы подать рапорт в несколько кликов, нужно загрузить последнюю версию приложения Армия+, выбрать нужный тип рапорта и обязательно указать Армия ID своего командира. Приложение само поможет заполнить все поля и подскажет, какие документы нужно прикрепить.

В приложение добавили следующие рапорты:

  • Увольнение со службы после плена
  • Обучение без отрыва от службы
  • Назначение временного исполняющего обязанности
  • Начало временного исполнения обязанностей
  • Продление службы для непригодных
  • Изменение персональных данных

«Постепенно добавляем в Армия+ все нужные рапорты. Потому что мы уважаем время и путь, который проходит каждый военный», — добавила она.

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ВСУ Минобороны Резерв+

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