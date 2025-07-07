В Резерв+ добавили шесть новых рапортов

Екатерина Черногоренко сообщила, какие новые рапорты добавили в Резерв+.

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Заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко сообщила, что в приложение Армия+ добавили рапорты, которые могут стать первыми электронными рапортами для некоторых военнослужащих.

«Например для тех, кто вернулся из плена или только что присоединился к войску и планирует параллельное обучение в вузе», — заявила она.

Чиновник подчеркнула, чтобы подать рапорт в несколько кликов, нужно загрузить последнюю версию приложения Армия+, выбрать нужный тип рапорта и обязательно указать Армия ID своего командира. Приложение само поможет заполнить все поля и подскажет, какие документы нужно прикрепить.

В приложение добавили следующие рапорты:

Увольнение со службы после плена

Обучение без отрыва от службы

Назначение временного исполняющего обязанности

Начало временного исполнения обязанностей

Продление службы для непригодных

Изменение персональных данных

«Постепенно добавляем в Армия+ все нужные рапорты. Потому что мы уважаем время и путь, который проходит каждый военный», — добавила она.

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