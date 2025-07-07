У Резерв+ додали шість нових рапортів

Заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко повідомила, що в застосунок Армія+ додали рапорти, які можуть стати першими електронними рапортами для деяких військовослужбовців.
«Наприклад для тих, хто повернувся з полону чи щойно приєднався до війська і планує паралельне навчання у виші», - заявила вона.
Посадовця підкреслила, щоб подати рапорт у кілька кліків, треба завантажити останню версію застосунку Армія+, обрати потрібний тип рапорту й обовʼязково вказати Армія ID свого командира. Застосунок сам допоможе заповнити всі поля і підкаже, які документи потрібно прикріпити.
У застосунок додали наступні рапорти:
- Звільнення зі служби після полону
- Навчання без відриву від служби
- Призначення тимчасового виконувача обов’язків
- Початок тимчасового виконання обовʼязків
- Продовження служби для непридатних
- Зміну персональних даних
«Поступово додаємо в Армія+ усі потрібні рапорти. Бо ми поважаємо час і шлях, який проходить кожен військовий», - додала вона.
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