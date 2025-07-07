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У Резерв+ додали шість нових рапортів

19:31, 7 липня 2025
Катерина Черногоренко повідомила, які нові рапорти додали у Резерв+.
У Резерв+ додали шість нових рапортів
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Заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко повідомила, що в застосунок Армія+ додали рапорти, які можуть стати першими електронними рапортами для деяких військовослужбовців.

«Наприклад для тих, хто повернувся з полону чи щойно приєднався до війська і планує паралельне навчання у виші», - заявила вона.

Посадовця підкреслила, щоб подати рапорт у кілька кліків, треба завантажити останню версію застосунку Армія+, обрати потрібний тип рапорту й обовʼязково вказати Армія ID свого командира. Застосунок сам допоможе заповнити всі поля і підкаже, які документи потрібно прикріпити.

У застосунок додали наступні рапорти:

- Звільнення зі служби після полону

- Навчання без відриву від служби

- Призначення тимчасового виконувача обов’язків

- Початок тимчасового виконання обовʼязків

- Продовження служби для непридатних

- Зміну персональних даних

«Поступово додаємо в Армія+ усі потрібні рапорти. Бо ми поважаємо час і шлях, який проходить кожен військовий», - додала вона.

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ЗСУ Міноборони Резерв+

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