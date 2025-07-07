Кабмін удосконалив правила фінансування ветеранських ініціатив — ключові новації

Зміни стосуються, зокрема, діяльності Українського ветеранського фонду та уточнення переліку розпорядників коштів.

Фото: kmu.gov.ua

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Уряд ухвалив зміни до Порядку використання коштів, якими оновлює правила використання бюджетних коштів, спрямованих на підтримку підприємств, установ та організацій у сфері ветеранської політики. Зміни стосуються, зокрема, діяльності Українського ветеранського фонду та уточнення переліку розпорядників коштів. Про це повідомило Міністерство у справах ветеранів України.

Серед ключових новацій:

Право отримати грант від Українського ветеранського фонду матимуть лише ті громадські об’єднання, де керівником або членом виконавчого органу є ветеран, постраждалий учасник Революції Гідності, особа з особливими заслугами перед Батьківщиною, а також члени сімей загиблих або померлих захисників і захисниць.

Більше можливостей для нових учасників. Зміни створюють умови для ширшого залучення нових заявників до грантових програм Українського ветеранського фонду.

Новий статус для «Бородянки». До переліку розпорядників бюджетних коштів включено Науково-навчальний експертний центр «Бородянка» — нова назва колишнього Бородянського центру соціально-психологічної реабілітації населення.

Ці зміни мають забезпечити більш ефективне і цільове використання бюджетних коштів у ветеранській сфері.

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