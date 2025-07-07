Ілон повністю «злетів з котушок», — Трамп про ідею Маска створити третю партію в США

Дональд Трамп вважає, що за останні п'ять тижнів Ілон Маск перетворився на «залізничну катастрофу».

Фото: yahoo.com

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Як відомо, американський підприємець Ілон Маск офіційно подав документи на реєстрацію своєї партії «Американська партія». Відповідна заявка уже з'явилася на сайті Федеральної виборчої комісії США.

Згодом на це відреагував президент США Дональд Трамп. Він розкритикував ідею американського мільярдера.

«Мені сумно спостерігати, як Ілон Маск повністю «злетів з котушок», - написав він на сторінці у своїй соцмережі Truth.

На думку Трампа, за останні п'ять тижнів Маск перетворився на «залізничну катастрофу».

«Він навіть хоче створити третю політичну партію, незважаючи на те, що такі партії ніколи не досягали успіху в США – система, здається, не призначена для них.

Єдина річ, для якої треті партії придатні, – це створення повного і тотального хаосу…»

«Думаю, що створювати третю партію – це безглуздо».

«Ми маємо величезний успіх з Республіканською партією. Демократи втратили свій шлях, але це завжди була двопартійна система, і я думаю, що створення третьої партії тільки додасть плутанини».

«Він (Маск – ред.) може розважатися із цим, але я вважаю це безглуздим», - сказав Трамп.

Нагадаємо, що раніше американський мільярдер Ілон Маск заявляв, що думає про створення нової політичної сили у США.

«Народ висловився. Америці потрібна нова політична партія, яка представлятиме ті 80% середніх верств населення! І саме 80% людей з цим згодні», — написав Маск.

До цього він запустив опитування у соцмережі, запитавши користувачів, чи настав час створити в Америці нову політичну партію, яка фактично представлятиме 80% середніх верств населення.

За пропозицію проголосували 80,4%, проти — 19,6%.

Після цього Маск перепублікував допис і написав «The America Party» («Партія Америки»), ймовірно, з натяком на назву можливої нової політичної сили.

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