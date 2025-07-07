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Илон полностью «слетел с катушек», — Трамп об идее Маска создать третью партию в США

19:14, 7 июля 2025
Дональд Трамп считает, что за последние пять недель Илон Маск превратился в «железнодорожную катастрофу».
Илон полностью «слетел с катушек», — Трамп об идее Маска создать третью партию в США
Фото: yahoo.com
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Как известно, американский предприниматель Илон Маск официально подал документы на регистрацию своей партии «Американская партия». Соответствующая заявка уже появилась на сайте Федеральной избирательной комиссии США.

Позже на это отреагировал президент США Дональд Трамп. Он раскритиковал идею американского миллиардера.

«Мне грустно наблюдать, как Илон Маск полностью «слетел с катушек», - написал он на странице в своей соцсети Truth.

По мнению Трампа, за последние пять недель Маск превратился в «железнодорожную катастрофу».

«Он даже хочет создать третью политическую партию, несмотря на то, что такие партии никогда не добивались успеха в США – система, кажется, не предназначена для них. Единственная вещь, для которой третьи партии пригодны, – это создание полного и тотального хаоса…»

«Думаю, что создавать третью партию – это бессмысленно».

«Мы имеем огромный успех с Республиканской партией. Демократы потеряли свой путь, но это всегда была двухпартийная система, и я думаю, что создание третьей партии только добавит путаницы».

«Он (Маск – ред.) может развлекаться с этим, но я считаю это бессмысленным», — сказал Трамп.

Напомним, что ранее американский миллиардер Илон Маск заявлял, что думает о создании новой политической силы в США.

«Народ высказался. Америке нужна новая политическая партия, которая будет представлять те 80% средних слоев населения! И именно 80% людей с этим согласны», — написал Маск.

До этого он запустил опрос в соцсети, спросив пользователей, настало ли время создать в Америке новую политическую партию, которая фактически будет представлять 80% средних слоев населения.

За предложение проголосовали 80,4%, против — 19,6%.

После этого Маск перепубликовал пост и написал «The America Party» («Партия Америки»), вероятно, намекая на название возможной новой политической силы.

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США Дональд Трамп Илон Маск

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