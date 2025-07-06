Практика судов
  1. В мире

Илон Маск подал документы на регистрацию своей партии – хочет получить места в Конгрессе

17:33, 6 июля 2025
В соцсети он анонсировал первый съезд партии.
Илон Маск подал документы на регистрацию своей партии – хочет получить места в Конгрессе
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Миллиардер Илон Маск официально подал документы на регистрацию своей партии «Американская партия». Соответствующая заявка уже появилась на сайте Федеральной избирательной комиссии США.

В социальной сети X он анонсировал первый съезд партии и спросил у подписчиков, где и когда лучше его провести. По его словам, «будет супер весело».

Цель партии – стать «золотой акцией» в Конгрессе. Маск рассчитывает получить 2-3 места в Сенате и 8-10 в Палате представителей. Этого будет достаточно, чтобы влиять на принятие любых законов.

Напомним, что ранее американский миллиардер Илон Маск заявлял, что думает о создании новой политической силы в США.

«Народ высказался. Америке нужна новая политическая партия, которая будет представлять те 80% средних слоев населения! И именно 80% людей с этим согласны», — написал Маск.

До этого он запустил опрос в соцсети, спросив пользователей, настало ли время создать в Америке новую политическую партию, которая фактически будет представлять 80% средних слоев населения.

За предложение проголосовали 80,4%, против — 19,6%.

После этого Маск перепубликовал пост и написал «The America Party» («Партия Америки»), вероятно, намекая на название возможной новой политической силы.

Напомним, что между Дональдом Трампом и Илоном Маском возникла публичная ссора. Глава Белого дома заявил, что «разочаровался» в Маске и что он «съехал с катушек», а Илон Маск поддержал идею импичмента Дональду Трампу.

Также Маск считает, что без его поддержки Трамп не смог бы победить на выборах.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

 

 

 

 

 

США Илон Маск

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Суд обязал воинскую часть выплатить 1 млн грн по постановлению Кабмина о «Контракте 18-24»

Воинская часть отказала сержанту в выплате 1 млн грн по постановлению о «Контракте 18-24», поскольку он начал службу до введения военного положения – суд признал отказ противоправным.

Спецконфискация не может быть применена к автомобилю, если прокурор не указал на использование авто как орудия преступления – Верховный Суд

Верховный Суд отметил, что автомобиль не использовался для выполнения объективной стороны уголовного правонарушения, а потому в данном случае специальная конфискация не подлежит применению.

Внедрение суда присяжных, аудит и возможная реорганизация органов системы правосудия – что записало правительство в Бюджетной декларации

Кабмин считает, что Украине сейчас нужен суд присяжных, а также два новых суда – СОАС и СААС.

Украина должна быстро принять закон о налогах с продажи товаров через онлайн-платформы – где ознакомиться с требованием МВФ, документ

Где можно ознакомиться с текстом Меморандума с МВФ, в частности с требованием о принятии закона о налогах с продажи товаров через онлайн-платформы.

Минфин не смог объяснить, зачем делегировать налоговикам ведение Реестра банковских счетов граждан

Министерство финансов на заседании налогового комитета не ответило, зачем нужно делать шаг к раскрытию банковской тайны обычных граждан, — Максим Бужанский.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Роман Бабій
    Роман Бабій
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Роман Сацький
    Роман Сацький
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Олександр Кармазін
    Олександр Кармазін
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Назарій Дулебко
    Назарій Дулебко
    голова Сихівського районного суду м. Львова