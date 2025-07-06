Илон Маск подал документы на регистрацию своей партии – хочет получить места в Конгрессе

В соцсети он анонсировал первый съезд партии.

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Миллиардер Илон Маск официально подал документы на регистрацию своей партии «Американская партия». Соответствующая заявка уже появилась на сайте Федеральной избирательной комиссии США.

В социальной сети X он анонсировал первый съезд партии и спросил у подписчиков, где и когда лучше его провести. По его словам, «будет супер весело».

Цель партии – стать «золотой акцией» в Конгрессе. Маск рассчитывает получить 2-3 места в Сенате и 8-10 в Палате представителей. Этого будет достаточно, чтобы влиять на принятие любых законов.

Напомним, что ранее американский миллиардер Илон Маск заявлял, что думает о создании новой политической силы в США.

«Народ высказался. Америке нужна новая политическая партия, которая будет представлять те 80% средних слоев населения! И именно 80% людей с этим согласны», — написал Маск.

До этого он запустил опрос в соцсети, спросив пользователей, настало ли время создать в Америке новую политическую партию, которая фактически будет представлять 80% средних слоев населения.

За предложение проголосовали 80,4%, против — 19,6%.

После этого Маск перепубликовал пост и написал «The America Party» («Партия Америки»), вероятно, намекая на название возможной новой политической силы.

Напомним, что между Дональдом Трампом и Илоном Маском возникла публичная ссора. Глава Белого дома заявил, что «разочаровался» в Маске и что он «съехал с катушек», а Илон Маск поддержал идею импичмента Дональду Трампу.

Также Маск считает, что без его поддержки Трамп не смог бы победить на выборах.

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