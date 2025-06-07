Маск натякнув на створення у США нової політичної партії після конфлікту з Трампом

Після конфлікту з Дональдом Трампом Ілон Маск провів опитування серед користувачів соцмережі X щодо створення нової політичної сили, яка представлятиме інтереси 80% середнього класу.

Джерело фото: Getty Images

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Американський мільярдер Ілон Маск думає про створення нової політичної сили у США. Про це він написав на платформі Х.

«Народ висловився. Америці потрібна нова політична партія, яка представлятиме ті 80% середніх верств населення! І саме 80% людей з цим згодні», — написав Маск.

До цього він запустив опитування у соцмережі, запитавши користувачів, чи настав час створити в Америці нову політичну партію, яка фактично представлятиме 80% середніх верств населення.

За пропозицію проголосували 80,4%, проти — 19,6%.

Після цього Маск перепублікував допис і написав «The America Party» («Партія Америки»), ймовірно, з натяком на назву можливої нової політичної сили.

Нагадаємо, що між Дональдом Трампом та Ілоном Маском виникла публічна сварка. Глава Білого дому заявив, що «розчарувався» в Маску та, що він «зʼїхав з глузду», а Ілон Маск підтримав ідею імпічменту Дональду Трампу.

Також Маск вважає, що без його підтримки Трамп не зміг би перемогти на виборах.

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