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Маск натякнув на створення у США нової політичної партії після конфлікту з Трампом

11:33, 7 червня 2025
Після конфлікту з Дональдом Трампом Ілон Маск провів опитування серед користувачів соцмережі X щодо створення нової політичної сили, яка представлятиме інтереси 80% середнього класу.
Маск натякнув на створення у США нової політичної партії після конфлікту з Трампом
Джерело фото: Getty Images
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Американський мільярдер Ілон Маск думає про створення нової політичної сили у США. Про це він написав на платформі Х.

«Народ висловився. Америці потрібна нова політична партія, яка представлятиме ті 80% середніх верств населення! І саме 80% людей з цим згодні», — написав Маск.

До цього він запустив опитування у соцмережі, запитавши користувачів, чи настав час створити в Америці нову політичну партію, яка фактично представлятиме 80% середніх верств населення.

За пропозицію проголосували 80,4%, проти — 19,6%.

Після цього Маск перепублікував допис і написав «The America Party» («Партія Америки»), ймовірно, з натяком на назву можливої нової політичної сили.

Нагадаємо, що між Дональдом Трампом та Ілоном Маском виникла публічна сварка. Глава Білого дому заявив, що «розчарувався» в Маску та, що він «зʼїхав з глузду», а Ілон Маск підтримав ідею імпічменту Дональду Трампу.

Також Маск вважає, що без його підтримки Трамп не зміг би перемогти на виборах.

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США вибори Дональд Трамп Ілон Маск партія

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