Апеляційний суд в США підтримав обмеження Білого дому для інформагентства Associated Press

Суд дозволив обмежити доступ до деяких приміщень Білого дому журналістам AP.

Джерело фото: AP Photo/Jenny Kane

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Федеральний апеляційний суд дозволив Білому дому обмежувати доступ журналістам Associated Press до деяких приміщень, пов’язаних з діяльністю глави держави. Зокрема, суд дозволив Білому дому, якщо він того забажає, обмежити доступ інформаційного агентства до Овального кабінету, резиденції Мар-а-Лаґо та літака Air Force One. Про це пише CNN.

Суд дійшов висновку, що деякі простори Білого дому не є відкритими для широкої публіки або великої кількості журналістів, тож адміністрація може сама вирішувати, кого саме допускати до таких заходів.

Таким чином, федеральний апеляційний суд став на бік Білого дому, скасувавши рішення суду нижчої інстанції, накладене раніше, яке не дозволяло адміністрації Трампа виключати журналістів АР з президентського пулу.

Associated Press подало до суду через відсторонення від участі у президентських заходах через відмову називати Мексиканську затоку Американською.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.