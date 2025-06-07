Спецоперація СБУ «Павутина» проводилася з використанням тільки української зброї – Зеленський

СБУ знищила російські стратегічні бомбардувальники виключно українською зброєю.

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Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю ABC News, коментуючи операцію СБУ «Павутина», в результаті якої було знищено російські стратегічні бомбардувальники, заявив, що під час операції спецслужби використовували виключно українське озброєння — без застосування техніки чи обладнання з арсеналів союзників.

«Я дуже хотів використовувати лише те, що ми виробляємо. Це розмежування було абсолютно чітким», - вказав він.

Також Зеленський зазначив, що водії на території Росії не знали, що мобільні будиночки та інші контейнери, які вони перевозили, були обладнані дронами.

Служба безпеки України провела безпрецедентну та унікальну спецоперацію з одночасного ураження чотирьох військових аеродромів у тилу РФ, де дислокується ворожа авіація. Голова СБУ генерал-лейтенант Василь Малюк підтвердив, що внаслідок ударів дронами було уражено 41 літак, серед яких – А-50, Ту-95, Ту-22 М3 і Ту-160.

«Знищення ворожих бомбардувальників – це завдання, яке перед нами поставив Президент України, Верховний Головнокомандувач Володимир Зеленський. Він особисто контролював хід спецоперації, яку готували співробітники Служби безпеки», – зазначили у СБУ.

Очолював робочу команду, яка готувала спецоперацію «Павутина» понад півтора року, – Василь Малюк.

У результаті дрони СБУ відпрацювали цілі відразу на 4-х військових аеродромах РФ – «Бєлая», «Дягілєво», «Олєнья» та «Іваново». І завдяки задуму одномоментно вдалося уразити найбільшу кількість ворожої авіації.

«Загалом йдеться про ураження 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах базування РФ», – розповів Василь Малюк.

Орієнтовна вартість ураженої стратегічної авіації ворога сягає понад 7 млрд доларів США.

Окрім того, за словами Василя Малюка, спецоперація «Павутина» відбувалася одночасно у трьох часових поясах і була надскладною з логістичної точки зору.

Так, спочатку СБУ переправила до Росії fpv-дрони, а згодом – мобільні деревʼяні будиночки. Вже на території РФ дрони були заховані під дахи будиночків, розміщені на вантажних авто. У потрібний момент дахи будинків дистанційно відкрили, а дрони полетіли уражати визначені цілі – російські бомбардувальники.

«Згідно із законами та звичаями війни ми відпрацювали абсолютно законні цілі – військові аеродроми та авіацію, яка бомбардує наші мирні міста. Тож з нашого боку відбувається реальна демілітаризація РФ, адже ми знищуємо саме військові цілі. І наші удари триватимуть рівно стільки, скільки РФ тероризуватиме українців ракетами і шахедами», – попередив Василь Малюк.

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