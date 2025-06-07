Оформлення пенсії онлайн: як подати заяву без запису, КЕП і походів до Пенсійного фонду

Для онлайн оформлення пенсії не обов'язково мати кваліфікований електронний підпис (КЕП).

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Заяву на призначення пенсії можна подати онлайн — навіть без електронного підпису. Достатньо мати застосунок «Дія» та активований Дія.Підпис. «Судово-юридична газета» публікує покрокову інструкцію, як увійти до особистого кабінету на вебпорталі ПФУ, завантажити документи та надіслати заяву.

На сьогодні, щоб оформити пенсію, не обов'язково особисто йти до Пенсійний фонд України, адже відповідну заяву можна подати онлайн. І навіть мати кваліфікований електронний підпис (КЕП) теж не обов'язково, адже можна скористатись Дія.Підписом.

Як вказують у Міністерстві соціальної політики, щоб отримати Дія.Підпис, потрібно:

Завантажити на смартфон мобільний застосунок Дія.

Активувати безпосередньо Дія.Підпис. Смартфон та буду використовуватися паралельно із комп’ютером.

Для оформлення пенсії онлайн потрібні будуть скановані копії документів.

Тут треба врахувати, що:

скани з оригіналів документів

вони кольорові, чіткі та читабельні

зберігати скани слід у форматах: JPG або PDF

розмір кожного файлу не повинен перевищувати 1 мегабайт;

назви скан-копій повинні відповідати виду просканованого документа.

Заява на оформлення пенсії подається дистанційно через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України.

Для цього слід виконати наступні кроки:

Зайти в особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг ПФУ через комп’ютер

У правому верхньому куті натиснути «Вхід» та обирати опцію «Увійти до системи» через «Дія.Підпис»

У новому вікні натиснути кнопку «Отримати код для входу»

Після цього сканувати QR-код, що з’явиться на екрані (за допомогою опції сканування QR-коду в додатку «Дія»).

Для цього зайти у застосунок «Дія» на смартфоні та навести зчитувач QR-коду на квадрат з QR-кодом;

Натиснути на телефоні «Підтвердити»

Активувати Дія.Підпис, пересунувши кнопку активації в крайнє праве положення

Підтвердити особу через перевірку за фото, керуючись підказками смартфона, та натиснути «Далі»

Ввести на телефоні п’ятизначний код для накладання Дія.Підпис.

Якщо Дія.Підпис використовується вперше — код необхідно запам’ятати.

Якщо всі кроки успішні, запит на авторизацію через Дія.Підпис для входу на вебпортал ПФУ підтвердиться, а на екрані телефона з’явиться відповідний напис — «Підтверджено».

При цьому вхід в особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг ПФУ виконається автоматично.

Після цього:

На комп’ютері в особистому кабінеті на вебпорталі ПФУ в розділі «Щодо пенсійного забезпечення» обираємо вкладку «Заява на призначення пенсії»

Обираємо вид пенсії, наприклад «Пенсія за вислугу років»

Відповідаємо на питання в анкеті-опитуванні для «заповнення атрибутів звернення», натискаючи кнопку «Продовжити»

Додаємо скан-копії необхідних документів (через кнопку «Додати файл») та натискаємо кнопку «Сформувати заяву»

Завершуючи усі операції, підписуємо заяву за допомогою Дія.Підпису та надсилаємо до Пенсійного фонду України, натиснувши кнопку «Підписати та відправити до ПФУ».

За результатом опрацювання заяви слідкуємо у розділі «Мої звернення».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.